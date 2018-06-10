Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine doğru

KONYA (AA) - AK Parti Konya milletvekili adayı Muhammet Zeren, seçim çalışmaları kapsamında Beyşehir ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Zeren, kendisine eşlik eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve partililerle, iş yerlerini ziyaret ederek 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde destek istedi.

Esnaf ziyaretlerinde, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu kaydeden Zeren, "25 Haziran sabahı hiçbir şeyin telafisi yok, 25 Haziran sabahı ah vah etmenin de manası yok. Bugün elimizden ne geliyorsa, en fazlasını yapmak zorundayız. 24 saat yetmiyorsa, 25'inci saati bulacağız, 7 gün yetmiyorsa 8'inci günü bulacağız. Ama 24 Haziran akşamı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm ümmet coğrafyasını sevince boğmak zorundayız." dedi.

Zeren, seçimlerin ardından gelecek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'nin önünün açılacağını da sözlerine ekledi.