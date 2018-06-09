Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

ANKARA (AA) - MHP Ankara milletvekili adayı Fatih Mormenekşe, Gölbaşı ilçesinde seçim çalışmalarında bulundu.

Mormenekşe, Gölbaşı'nda pazar yerini gezerek seçimlerde "Cumhur İttifakına" destek istedi.

Daha sonra Atatürk Sahil Parkına geçen Mormenekşe, MHP olarak bu seçimde bin yıllık kardeşliğin teminatı sloganını hazırlandıklarını söyledi.

24 Haziran'daki seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Mormenekşe, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayımız AK Parti ile birlikte mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'dır. Milletvekili genel seçimde ise biz MHP olarak Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. MHP'nin Türk devleti ve milletinin teminatı olduğuna inanıyoruz. Bunu vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sahada bir teveccüh zaten var. MHP'nin 15 Temmuz sürecinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldığı için de partimize olan teveccüh de kat be kat artmış durumda."