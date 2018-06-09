Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Adayı Gülay Samancı, seçim çalışmaları kapsamında Derebucak ilçesini ziyaret etti.

Samancı, kendisine eşlik eden İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa ve partililerle birlikte ilçeye bağlı Tepearası, Taşlıpınar ve Gencek Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşlardan 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde destek istedi.

"Vakit Derebucak vakti" diyen Samancı, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekerken, Derebucak ilçesinin her zaman olduğu gibi bu seçimde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir şekilde sahip çıkacağını, milletvekili seçimlerinde de en yüksek oyu vererek birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergileyeceğine inandığını söyledi.