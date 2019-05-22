ANKARA (AA) - Teknoloji geliştirme bölgelerinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu karar, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4. maddesi gereğince verildi.
- Teknoloji geliştirme bölgelerinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yer aldı
ANKARA (AA) - Teknoloji geliştirme bölgelerinin belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu karar, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4. maddesi gereğince verildi.