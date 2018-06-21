Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentin Türk Dünyası Eğitim Başkenti olacağı yönündeki müjdesinden mutluluk duyduğunu açıkladı.

TÜGVA İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, her dört kişiden birinin eğitim alanında yer aldığı, nüfusunun dörtte biri gençlerden oluşan Eskişehir'de Anadolu ve Osmangazi'nin yanı sıra yeni açılan üniversitenin öğrencilerin ülke genelindeki başarılı çalışmalarına olumlu katkı yapacağı ifade edildi.

"Türk Dünyası Kültür Başkentliği sırasında birçok kalıcı hizmete vesile olan AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı hocamızın kentimizde bulunmasıyla Cumhurbaşkanımızın müjdelediği Türk Dünyası Eğitim Başkenti öncülüğünü yapmada, bizlerin azmi ve çalışmasını bir kez daha tetiklemiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anadolu'nun Türk yurdu haline dönüşmesinde büyük katkıları olan Balkanlar'dan Kafkaslara Osmanlı coğrafyasının her mozaiğinin özeti olan Eskişehir, Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Seyyit Battal Gazi, Sücaattin Veli ve Taptuk Emre gibi ilmi ve yetiştirdiği talebeleriyle kültür ve eğitim alanında dünya çapında önderlik etmiştir. Yaşayışları ve söylemleri ile gençlerimize birçok miras bırakmış olan kıymetli büyüklerimizin yeni nesillerle buluşturulması, gençlerin milli ve manevi değerlerle kişilikli, karakterli, geçmişinden aldığı bilgi ve tecrübeyle yaşama bilincini dün olduğu gibi bugün de tekrar doğru bir şekilde inşa edeceği çalışmalar için Türk Dünyası Eğitim Başkenti müjdesi mana kazanacaktır."

Açıklamada, bu taltif ve müjdeyle Türk dünyasına ve gençlere, insanı ve hayatı doğru bir şekilde tekrar okumayı, kadim kültürü şekillendiren söz ve davranışları düşünen, doğru sonuçlar elde edip bunları uygulama cesaretini gösterebilen ve neticelendirebilen bir gençliğin yetişmesinde Türk Dünyası Eğitim Başkenti görevinin gençlik ateşini tekrar alevlendirdiği aktarılarak, "Bu gurur ve heyecanla okumayı, düşünmeyi, uygulamayı ve cesareti öğreten başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye, 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmamızda ve 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti olarak seçilmemizde büyük emekleri olan sayın hocamız Prof. Dr. Nabi Avcı Beye şimdiden şükranlarımızı bildirerek şehrimize ve gençlerimize hayırlı olmasını dileriz." değerlendirmesinde bulunuldu.