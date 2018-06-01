Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek

SİVAS (AA) - Sivas'ta sosyal medyada örgütlenen bir grup vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için bağışta bulundu.

Sivas'ta sosyal medya üzerinden örgütlenen AK Partili vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak için Ziraat Bankası Şubesi'ne giderek bağışta bulundu.

Başlatılan kampanya da banka önünde toplanan vatandaşlar sıraya girerek Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya hesabına para yatırdı.

Vatandaşlardan Müşerref Kerem, halk olarak her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini belirterek, "Nene hatunun torunları olarak çok görmüş geçirmiş insanlarız. Bugünleri gördüğümüze çok şükür ediyoruz." dedi.

Şehit annesi Selma Daştan da "Vatana herşey feda olsun. Canımız dahi feda olsun. Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıca feda olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Dualarımız onunla yürüsün. Biz onun daima arkasındayız." diye konuştu.