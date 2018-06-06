Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için bağışta bulundu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili ve milletvekili adayı Ramazan Can, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, milletvekili adayı Bayram Salim Bozdemir ile çok sayıda partili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak için Ziraat Bankası Merkez Şubesine giderek bağış yaptı.

İl Başkanı Dağdelen, bankadaki işlemlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kutlu bir dava olduğunu belirterek, sadeci bir siyasi parti olmadığını söyledi.

AK Parti'nin iyilik hareketi olduğunu ifade eden Dağdelen, bu davaya inanan insanlar olarak çorbada kendilerinin de tuzu olmasını gösterebilmek için sembolik de olsa bir destekte bulunduklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Saygılı ise, bugün liderleri Cumhunbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çıktığı yolda bir nebze de olsa destek olmak amacıyla varlıklarını gösterecek bir rakamla destek olduklarını belirtti.

Allah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için yardım dileyen Saygılı, desteğe katılan partililere teşekkür etti.