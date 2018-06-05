Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek

ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinde, AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek amacıyla bağış yaptı.

Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım, AK Parti Güdül İlçe Başkanı Ömer Eşen, Teşkilat Başkanı Serhat Selvi ve partililer, Ziraat Bankası'na gelerek, gişelerden Erdoğan'ın seçim kampanyasına para yatırarak destek oldu.

Eşen, çok sayıda partilinin gönlünden koptuğu miktarda bağışta bulunduğunu belirterek, "Bağış yapan vatandaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi bu yardım konusunda yalnız bırakmadılar. Allah hepsinden razı olsun." dedi.