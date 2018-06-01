Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek

KARAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan bağış kampanyasına, AK Parti Karaman il teşkilatı üyeleri de destek verdi.

Ziraat Bankası önünde toplanan parti temsilcileri, kampanyaya bağışta bulundu.

AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er grup adına yaptığı açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk halkına çok büyük hizmetleri olduğunu söyleyerek, "Bu hizmetlerin devamında bu dönem şahlanış dönemi olacaktır. Allah’ın izni ile AK Parti teşkilatları ve bu güzide millet daha önce Çanakkale destanını yazan, 15 Temmuz destanını yazan bu güzide millet, Sayın Cumhurbaşkanımıza maddi olan desteğini de bugün burada gösterecektir." dedi.

Hem maddi hem manevi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduklarını dile getiren AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'de, bağışın temsili bir duruş olduğunu, asıl duruşun 24 Haziran günü olacağını kaydetti.

Bağış programına, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, AK Parti Karaman milletvekili adayları Selman Oğuzhan Eser, Hüseyin Mutlu ile partililer katıldı.