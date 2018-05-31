Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağış

ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek amacıyla bağış yaptı.

AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu ve partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek amacıyla Ziraat Bankası Şubesi'ne giderek, seçim kampanyası için açılan hesaba para yatırdı.

İlçe Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza başkanlık seçiminde destek olmak için burada bulunuyoruz. Türkiye için en iyi sonucun olacağına inancımız tam." dedi.