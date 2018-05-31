Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağış desteği

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki AK Parti'liler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak üzere bağış yaptı.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hayrunisa Işık Aydoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Emin Çelik ve partililer, Ziraat Bankası önünde toplanıp, gişelerden Erdoğan'ın seçim kampanyasına para yatırarak destek oldu.

Başkan Akceylan, yaptığı açıklamada, AK Parti Gölbaşı İlçe teşkilatı olarak 24 Haziran seçim kampanyasına destek olmak amacıyla burada olduklarını söyledi.

"Kadın ve gençlik kollarımız, ana kadememiz, belediye başkanımız ve tüm meclis üyelerimizle buradayız." diyen Akceylan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde son 16 yıldır AK Parti iktidarlığı döneminde elde edilmiş kazanımların devamı ve liderimizin Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak için buradayız. İnşallah bu desteklerimiz 24 Haziran'da taçlanacak ve halkımızın destekleriyle Cumhurbaşkanımız, yeni sistemin ilk başkanı olarak seçilecek. Allah'ın izniyle Türkiye'de son 16 yıldır yapılan hizmetler de kalıcı hale gelecektir."