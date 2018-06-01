Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağış desteği

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki AK Parti'liler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak üzere bağış yaptı.

AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, teşkilat başkanı Serhat Selvi ve partililer, Ziraat Bankası Şubesi önünde toplanıp, gişelerden Erdoğan'ın seçim kampanyasına para yatırarak destek oldu.

Başkan Güngör, çok sayıda partilinin gönlünden koptuğu miktarda bağışta bulunduğunu belirterek, "Bağış yapan vatandaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi bu yardım konusunda yalnız bırakmadılar. Allah hepsinden razı olsun." dedi.