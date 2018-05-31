Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağış desteği

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesindeki AK Parti'liler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak üzere bağış yaptı.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti Ankara Milletvekili adayları Arife Polat Düzgün ve Zeynep Yıldız ile beraberindeki partililer, Ziraat Bankası önünde toplanıp, gişelerden Erdoğan'ın seçim kampanyasına para yatırarak destek oldu.

Başkan Acehan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki teşkilat üyeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekte bulunduklarını aktardı.

Herkesin bütçesi doğrultusunda bir katkı verdiğini ifade eden Acehan, şöyle konuştu:

"Burada önemli olan miktar değil, gönül birlikteliğiydi. Sadece Çubuk'ta değil tüm ilçelerde bu kampanya başladı. Geçtiğimiz hafta Ankara merkezde de bir bağışta bulunmuştuk. 24 Haziran'da hep birlikte inşallah zafere ulaşacağız ve bu coşkuyu tüm Türkiye'de ve Çubuk'ta yaşamak istiyoruz."

Bankada sıra bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Acehan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağışta bulunan vatandaşlardan Perihan Şanal'a teşekkür etti, kendisiyle fotoğraf çektirdi.

Bağışın ardından Başkan Acehan ve beraberindekiler, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.