Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağış

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı İlçe Başkanlığı teşkilat mensupları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak için bağış yaptı.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve partililer Ziraat Bankası'na gittikten sonra gişelerden Erdoğan'ın seçim kampanyasına para yatırarak destekçi oldu.

Başkan Mehmet Gökgöz, partililerin gönlünden kopan miktarda bağışta bulunduklarını belirterek, "Bağış yapan vatandaşlara ve partililerimize, teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi bu yardım konusunda yalnız bırakmadılar. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmama adına bağışta bulunduk. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.