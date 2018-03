Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağladığı iş imkanıyla hayata tutundu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehir ziyareti sırasında iş bulmasında yardımcı olduğu down sendromlu Ulaş Açar, 6 yıldır çalıştığı kültür ve sanat merkezinde her işe koşuyor - Baba Açar: "Elinden her iş geliyor. Kültür merkezini evi gibi hissediyor, burada her işi yapıyor" - Down sendromlu Açar: "Merkezin temizliğini ve düzenlenmesini yapıyorum. Burada müzik dinleyip, kitap okuyabiliyorum"