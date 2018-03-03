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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağladığı iş imkanıyla hayata tutundu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehir ziyareti sırasında iş bulmasında yardımcı olduğu down sendromlu Ulaş Açar, 6 yıldır çalıştığı kültür ve sanat merkezinde her işe koşuyor - Baba Açar: "Elinden her iş geliyor. Kültür merkezini evi gibi hissediyor, burada her işi yapıyor" - Down sendromlu Açar: "Merkezin temizliğini ve düzenlenmesini yapıyorum. Burada müzik dinleyip, kitap okuyabiliyorum"

03 Mart 2018 Cumartesi 11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağladığı iş imkanıyla hayata tutundu
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ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle iş bulan down sendromlu Ulaş Açar, kültür ve sanat merkezinde başladığı görevini 6 yıldır titizlikle sürdürüyor.

Erdoğan'ın 2012 yılındaki Başbakanlık döneminde, Eskişehir'i ziyareti sırasında iş bulmasına yardımcı olduğu 32 yaşındaki Açar, çalıştığı yerde her işe koşuyor.

Evin en büyük çocuğu olan ve iki kardeşi bulunan Açar'ın ailesi, 1986 yılında ilk çocukları doğduğunda, onun down sendromlu olduğunu fark edince karamsarlığa kapıldı. Ulaş Açar, büyüdükçe, hep gülen yüzüyle, ailesi ve komşularının neşeli çocuğu oldu.

İş hayatına atılmak isteyen Ulaş Açar, 2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir ziyareti sırasında, Atatürk Stadyumu'ndaki bir etkinlikte Erdoğan'dan destek istedi. Açar'ı kırmayan Erdoğan, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde işe başlaması için talimat verdi.

Ulaş Açar da, işine sıkı sıkıya sarılarak hem kendisinin hem de down sendromluların neler yapabileceğini herkese gösterdi.


- "Kültür merkezini evi gibi hissediyor"

Ulaş Açar'ın 60 yaşındaki babası Mustafa Açar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun doğumunda rahatsız olduğunu görünce üzüldüklerini ancak zamanla tanıdıkça ne kadar şanslı olduklarını fark ettiklerini söyledi.

Ulaş'ı kendilerine verdiği için Allah'a şükrettiklerini anlatan Açar, şöyle konuştu:

"Ulaş ile evimize neşe ve bereket geldi. 4 yaşından sonra özel eğitim almaya başladı. Eğitimin yaşamında çok faydası oldu. İşinden ve arkadaşlarından çok memnun. Kendisini çok sevdirdi. Elinden her iş geliyor, kültür merkezini evi gibi hissediyor, burada her işi yapıyor. Evde de annesine çok yardımcı oluyor. Çok titiz ve düzenli bir çocuk."

Açar, engelli çocukların toplumun içine girdikçe geliştiğinin altını çizerek, "Engelli çocuğu olan aileler çocuklarını sokağa çıkartsın. Çocuklarını evde saklamasınlar. Bu çocuklar eğitim aldıkça kendilerini geliştiriyor." diye konuştu.


- "Orhan Gencebay'ın şarkılarını dinlemekten hoşlanıyorum"

Ulaş Açar da Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Her gün merkezin temizliğini ve düzenlenmesini yaptığını dile getiren Açar, "Kültür merkezinde müzik dinleyip, kitap okuyabiliyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Dans ediyorum, basketbol oynuyorum, yüzmeye gidiyorum, spor yapıyorum. Kilo verince babam çok seviniyor." dedi.

Orhan Gencebay'ın şarkılarını dinlemekten hoşlandığını kaydeden Açar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Odunpazarı Belediye Başkanımız da geldiğinde sohbet ediyoruz, o da ben çok seviyor." ifadelerini kullandı.

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