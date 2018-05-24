Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleri Avrupa’daki Türkleri memnun etti

VİYANA/BERLİN (AA) – Aşkın Kıyağan, Erbil Başay - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek’te Avrupalı Türklere yönelik açıkladığı müjdeler, memnuniyet verici ve isabetli kararlar olarak yorumlandı.

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6'ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, yurt dışındaki çocukların Türkçeyi daha iyi öğrenmeleri için hafta sonu okulları başta olmak üzere çeşitli projelerin destekleneceğini, dövizli askerlikten yararlanamamış 38 yaş üstü vatandaşların sorunlarını giderecek yeni adımların atılacağını açıkladı.

Yurt dışında emekli olmuş vatandaşların yarı zamanlı olarak Türkiye’de çalışabilmeleri için yapılacak düzenlemenin seçimlerin ardından hayata geçirileceğini müjdeleyen Erdoğan, Yurtdışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu tesis edilerek farklı kurumlar tarafından yürütülen hizmetlerin koordinasyonunu çok daha etkin ve hızlı hale getirileceğini, boşanma kararlarının başka yere ihtiyaç duyulmaksızın başkonsolosluklarda yapılacak işlemle tanınması konusunda başvuruların alınmaya başlandığını söyledi.

Erdoğan, TRT Türk’ün yeniden yapılandırılarak yurt dışındaki vatandaşlara daha geniş hizmetler sunacağının altını çizerek, özellikle Türkçe yerel medyayı güçlendirmek için Basın İlan Kurumunun yurt dışındaki Türk medyasına da ilan ve reklam verebilmesinin önünün açılacağını duyurdu.

Almanya ve Avusturya'da yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni hizmetleri isabetli ve Türk toplumunun yaşamını kolaylaştıracak adımlar olarak görüyor.

Avusturyalı Türkler, yeni kararlardan memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupalı Türklere yönelik yeni müjdelerini AA muhabirine değerlendiren Doğan Kayıkçı, yaklaşık 26 yıldır Avusturya’da yaşadığını belirterek, Türkçenin daha iyi öğrenilmesi için atılacak adımın "çok yerinde ve doğru bir karar" olduğunu söyledi.

Kayıkçı, Almanya başta olmak üzere Hollanda, Fransa ve Belçika’da yaşayan Türk çocuklarının anadillerini yeterince öğrenemediklerini, Avusturya’da bu durumun diğer ülkelere oranla daha iyi olduğunu belirterek, “Ancak Avusturya’da da Türkçe öğrenimindeki yetersizlik baş göstermeye başladı, bu nedenle Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki açıklamasını çok olumlu buluyor ve kesinlikle destekliyorum.” şeklinde konuştu.

Yurt dışında emekli olmuş vatandaşların Türkiye’de çalışabilmelerinin önemli bir düzenleme olduğunun altını çizen Kayıkçı, “Emeklilere bu iş imkanını tanımak mükemmel bir şey, hayat gün geçtikçe pahalılaşıyor ve emekli maaşları da düşüyor. Özellikle Avusturya’da emeklilerin maaşları düşüşte.” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdiği vaatleri yerine getiriyor”

2002 yılından itibaren yurt dışında yaşayan Türklere katkı sağlayacak adımlar atıldığına dikkati çeken Kayıkçı, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdiği vaatleri kesinlikle yerine getiriyor. Öyle olmasaydı hiçbir iktidar 16 yıl sürmezdi.” görüşünü paylaştı.

“Yerel basına destek isabetli bir karar”

Yerel gazeteci Kaddafi Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saraybosna’daki açıklamalarının çok isabetli olduğunu belirterek, yeni hizmetler kapsamında ele alınan bir çok konunun toplumun farklı kesimleri tarafından konuşulduğunu, bu yönde isteklerin olduğunu ifade etti.

Kaya, Türkçe yayın yapan medya kuruluşlarına yönelik destek kararının özellikle Avusturya'da çok yerinde bir karar olduğunu vurgulayarak, “Bir çok arkadaşımız çeşitli zorluklara katlanarak bu işi yapmaya çalışıyor. 4’üncü neslin var olduğu böyle bir ülkede Türkçe basının çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyoruz. Bu tarz bir desteğin Türk medyası açısından olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

Ülkede yaşayan vatandaşların sorunlarının gündeme getirilmesinde yerel basının önemli bir rol oynadığına işaret eden Kaya, Avusturya’da birlikte yaşamın güçlendirilmesi, Türklerin yaşadıkları ülkenin kültür ve siyasetini daha yakından öğrenmeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel basına yönelik müjdeli haberlerinin çok önemli olduğunu aktardı.

“Alınan kararlar toplumun beklentisi doğrultusunda”

Kaya, 6 bin avro olan dövizli askerlik bedelinin bin avroya düşürülmesinin yurt dışındaki Türk vatandaşlarına büyük bir kolaylık sağladığını belirterek, “Hükümetin bu sorunu giderme adına bir çalışmasının olup olmadığı yönünde sorulara muhatap oluyorduk, böyle bir beklentinin olduğu ortamda sayın Cumhurbaşkanımızın hafta sonu Saraybosna’da açıkladığı bu kararın, toplumu yakından ilgilendiren isabetli bir karar olduğunu düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Cumhurbaşkanımız verdiği sözü tutan birisi”

Şükran Fırat ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı müjdeleyici haberlerin toplumda çok olumlu karşılandığını söyledi.

Fırat, TRT Türk’ün genişletilmesi, 38 yaş üstü vatandaşların askerlik sorunlarının çözülmesi gibi bir çok kararın toplumda memnuniyetle karşılandığını vurgulayarak, “29 yıldır burada yaşayan bir Kürt vatandaş olarak, Cumhurbaşkanımız bugüne kadar verdiği bütün vaatleri yerine getirdi, bu vaatler yalnız seçim endeksli vaatler değil, zaten yapılması gereken şeyler yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız verdiği sözü tutan birisi, yurt dışındaki insanlarımıza yönelik verdiği bütün vaatleri yerine getirdi.” dedi.

"Türk dilinin öğrenilmesine yönelik hizmetler önemli"

Berlin’de yaşayan grafiker Erdal Çakıroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askerlik sorunundan öğrenim konusuna kadar bir çok müjdeli haberler verdiğini söyledi.

Avrupalı Türkleri ilgilendiren iki konunun kendisinin dikkatini çektiğini ifade eden Çakıroğlu “Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türk dilini ve tarihini daha iyi öğrenmeleri için hafta sonu okulların açılıp desteklenmesi önemli bir müjde. İkincisi de yurt dışında yaşayan Türklerle ilgili Koordinasyon Kurulu çok önemli müjdelerden bir tanesi.” şeklinde konuştu.

“Biz artık buralıyız. Avrupalıyız” diyen Çakıroğlu, çocukların Türkçeyi ve Türk tarihini öğrenmelerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

İşletmeci İbrahim Öztürk de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bosna Hersek’te katıldığı programı izlediğini belirterek, yurt dışında yaşayan Türkler konusunda çok önemli konulara değindiğini söyledi.

Emeklilere ilişkin planlanan düzenlemeyi iyi bulduğunu ifade eden Öztürk, “Yurt dışındaki insanlarımızın eğitim konusu başlı başına kanayan bir yara. Hükümetin buna bizzat parmak basmasını da çok olumlu buluyorum. İnşallah devamı gelir.” diye ekledi.

TRT’nin de son dönemde ciddi atılımlar yaptığına işaret eden 53 yaşındaki Öztürk, TRT’nin özellikle yurt dışına yönelik bir kanal hazırlayıp, buradaki insanların problemlerine ağırlık vermesinin çok iyi olacağını kaydetti.

Yurt dışındaki gençlere üniversite kontenjanının arttırılması

İsmail Özkul ise yurt dışında yaşayıp Türkiye’de üniversite okumak isteyen gençlere ayrılan kontenjanın iki katına çıkarılmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, gençlerin Türkiye’de okumaları için bir fırsat daha sağlandığını kaydetti.

Berlin’de 45 yıldan beri yaşayan Sıtkı Yılmaz da, çocukların Türkçe ve kültürün öğrenimini teşvik etmenin çok önemli olduğunu belirterek, “Televizyonlar sayesinde Türkçemizi düzeltiyoruz. Ama bunlar torunlarımız için yeterli değil haliyle. Torunlarımız ve gelecek için iyi bir proje. Kendilerine teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

"Emekliler için iyi bir adım atılılıyor"

39 yaşındaki Şahin Kurunç da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışındaki Türklere yönelik müjdeleri olumlu karşıladığını belirterek, “Müjdelerin devamını bekleriz. Cumhurbaşkanımızı zaten çok seviyoruz. Gençlerde, özellikle Türkçe ve kültürü ile ilgili eksiklik var. Gençlerin çoğunun Türkçesi çok kötü. Bunlar bizim acımız. Sonra TRT Türk'ün yapılandırılması hoş bir şey. Halkla daha iyi ilişkiler kurmasını bekleriz. Daha yaygın olması lazım. Gençlerimiz için de iyi olur. Çünkü Türk kanalları olmadığı sürece yabancı kanallara yöneliyorlar. TRT’nin bu konudaki çalışmalarının devamını bekleriz. Emekliler için de iyi bir adım atılmış. Çevremdekilerle konuştum çok hoşlarına gitmiş. Emeklilerimiz de memnun.” değerlendirmesinde bulundu.

Tempelhof semtinde bir kafe işleten Elif Uzunlu da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği müjdelerden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, “Sonuna kadar arkasındayız. Bu müjdelerin devamını bekliyoruz. İnşallah bizi buralarda, gurbette unutmaz. Bizimle daha çok ilgilenir. Türkiye’de yaptıklarını çok beğeniyorum, çok takdir ediyorum.” şeklinde konuştu.

