Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri programı

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'den güzel izlenimlerle ayrıldığını bildirdi.

Çopuroğlu, yazılı açıklamasında, hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladıklarını aktardı.

Erdoğan'ın Kayseri'den güzel izlenimle ayrıldığını belirten Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Hafta sonu Cumhurbaşkanımızı ağırladık. Kayseri’de açılış törenlerinin ardından, Asri Mezarlıkta yaptırılan Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nin açılışı, Erciyes Üniversitesin'de akademik yıl açılışı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in oğlunun nikah töreni şahitliğinde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri’den güzel izlenimlerle ayrıldığını beyan etti. Malum bizler de parti ve teşkilat olarak elimizden geldiğince çalışarak katkı vermeye gayret ettik. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin programı olması hasebiyle bizler tüm teşkilatlarımıza bu programa katkı vermeye gayret ettik."

Çopuroğlu, yerel seçim çalışmalarını da gayretle sürdürdüklerini vurgulayarak, fırsat buldukça vatandaş ve esnafı ziyaret ettiklerini belirtti.