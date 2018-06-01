Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyasına bağış desteği

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek için bağış yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe ile ilçe teşkilatı üyeleri ve belediye personeli, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çalışmaları için başlatılan bağış kampanyasına destek verdi.

Ertürk, Yıldıztepe ile diğer katılımcılar, bankaya giderek Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağış yaptı.

Ertürk, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, milli birlik ve beraberliği açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.

Yalnızca Türk milletinin değil, aynı zamanda İslam alemi ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek olmak için bir araya geldiklerini anlatan Ertürk, "Önemli olan yaptığımız bağışların miktarı değil, tarafımızı belli etmek ve liderimizin yanında olduğumuzu göstermektir. Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya destek vermeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Yıldıztepe de Erdoğan'a destek vermek için bir araya geldiklerini aktararak, destek olanlara teşekkür etti.







