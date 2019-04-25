Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

- Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Mastropietro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mastropietro'nun, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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