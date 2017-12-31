Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda çok önemli adımları attığımız 2017 yılında özellikle ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldık. Hamdolsun milletimizin feraseti, hükümetimizin dirayeti ve dostlarımızın desteğiyle tüm bu saldırıları akamete uğrattık." dedi.

Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajında, 2018'in hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı olarak 2017'de yurt genelinde 51 şehre 64 ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, her fırsatta vatandaşlarla kucaklaşmanın, hasbihal etmenin, hasret giderme gayretinde olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul'da katıldığı çok sayıda programla hem kurumların çalışmalarını yakından gördüğünü hem de mesajlarını yurt içi ve dışına iletme imkanı bulduğunu aktardı.

Yıl içinde 25 ülkeye 34 ziyaret gerçekleştirdiğine değinen Erdoğan, "Ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık" diye konuştu.

Önceki yılın PKK'nın terör eylemleri, tarihin en büyük ihanetlerinden 15 Temmuz'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gibi olayların gölgesinde tamamlandığını anımsatan Erdoğan, "Bu terör eylemlerini ve darbe girişimini hem içeride yürüttüğümüz operasyonlar hem de Suriye'de başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı'yla boşa çıkarmamız tarihimizin en önemli hadiselerinden biri oldu" ifadesini kullandı.

Bu yılın da benzer mücadelelerle dolu geçtiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda çok önemli adımları attığımız 2017 yılında özellikle ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldık. Hamdolsun milletimizin feraseti, hükümetimizin dirayeti ve dostlarımızın desteğiyle tüm bu saldırıları akamete uğrattık. Aldığımız tedbirler sayesinde ilk üç çeyrekte yüzde 7,4'lük büyüme elde etmeyi, ihracatımızı 155 milyar doların üzerine çıkarmayı, işsizliği yeniden düşüşe geçirmeyi başardık. İş dünyamızla birlikte geçtiğimiz yıl mevcut çalışanların üzerine artı 1 olarak başlattığımız istihdam seferberliğini önümüzdeki yıl mevcut çalışanların üzerine artı 2 olarak sürdürme kararı aldık. İnşallah işsizliği ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar durmayacak, bu çalışmaları devam ettireceğiz."

- "Stratejik bir önceliğimizdir"

Kamu kuruluşlarına hizmet veren firmalardaki işçilerin kurumlarında daimi olarak çalışmaya devam etmelerini sağlayacak düzenlemenin de bu yılın önemli gelişmeleri arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, "Kamuoyunda 'Taşeron işçilere kadro verilmesi' olarak bilinen bu düzenlemeyle uzun zamandır konuşulan, tartışılan bir meseleyi daha çözmüş olduk." dedi.

Söz konusu düzenlemenin hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin en önemli meselelerinden biri olan cari açığın azaltılması için, bir yandan enerji üretiminde kendi potansiyelimizi harekete geçirmeye, diğer yandan da ithal ettiğimiz ürünleri ülkemizde üretmeye dönük çalışmalara hız verdik. Enerjide, su, rüzgar, güneş, termal, nükleer ve diğer tüm kaynakları seferber ederek, dışa bağımlılığımızı azaltmak aynı zamanda stratejik bir önceliğimizdir."

Erdoğan, ülkeyi savunma sanayisi ihtiyaçları ve yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin üretimleri konusunda da mutlaka çok daha ileri bir seviyeye çıkartmak zorunda olduklarına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meseleyi, istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına alabilmemizin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bunun için, önümüzdeki yıl enerji, savunma sanayi ve yüksek teknoloji konularındaki projelerimizi, yenilerini de ekleyerek sürdürmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

Geçen yılın en önemli hadiselerinden birini de ülke yönetiminde gerçekleştirilen köklü değişik olduğuna değinen Erdoğan, 16 Nisan'daki halk oylamasında kabul edilen anayasa değişikliğiyle, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme kararı aldığını hatırlattı.

"Böylece, geçmişte yaşadığımız pek çok darbeye, muhtıraya, cunta girişimine, istikrarsızlığa ve buna bağlı olarak ekonomik krize, vesayetin hakimiyetine engel olamayan mevcut sistemi artık terk ediyoruz" diyen Erdoğan, bunun yerine, doğrudan milletin seçtiği cumhurbaşkanının ülkeyi yönettiği, siyasi istikrarı garanti altına alan bir sistemle yola devam edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'da hayata geçirilen bu yönetim reformunu aynı zamanda, Türk milletinin 15 Temmuz'da gösterdiği fedakarlığa siyaset kurumunun bir teşekkürü olarak da gördüklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkan bu millete, daha güçlü, daha müreffeh, daha güvenli bir Türkiye bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, 2023 hedeflerimizle somut çerçevesini çizdiğimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla istikametini belirlediğimiz büyük ve güçlü Türkiye ülküsünün lokomotifi olacağına inanıyoruz. Türkiye'nin gerçek potansiyelini, gerçek büyüklüğünü, yurt dışına yaptığımız seyahatlerde çok daha iyi görme imkanına sahip oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız Sudan, Çad, Tunus ziyareti, bunun en güzel örneklerinden biridir. Özellikle Sudan'da şahsımızda ülkemize ve milletimize gösterilen teveccüh, bizlere tarihi sorumluluklarımızı tekrar ve tekrar hatırlatmıştır."

Benzer bir manzaraya, Sırbistan ve Yunanistan seyahatlerinde de şahit olduklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya, Balkanlara yönelik açılımlarımızla, bu topraklarda senelerdir bekleyen tohumları yeşertmenin gayreti içindeyiz. Gittiğimiz yerlerdeki kardeşlerimizin de bize aynı iştiyakla, aynı heyecanla, aynı umutla baktıklarını, sarıldıklarını görüyoruz. Karşılıklı sevginin, saygının ve muhabbetin olduğu bir yerde, bunun tüm insanlık için hayırlara vesile olacak neticelere tebdil olmasını kimse engelleyemez."

(Sürecek)