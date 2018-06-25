Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaralı çocuğa ziyaret

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kutlamaları için Huber Köşkü önünde toplanan vatandaşlar arasında bulunan ve ayağı güvenlik bariyerine sıkışarak yaralanan çocuğu, kaldırıldığı hastanede ziyaret etti.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü önünde seçim sonuçları dolayısıyla toplanan vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, hitabında da bahsettiği, ayağı bariyerlere sıkışarak yaralanan çocuğu kaldırıldığı özel hastanede ziyaret etti.

Çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra hastaneden ayrıldı.