Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter ve Facebook'tan paylaştığı taziye mesajında Çekmeköy'deki helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

"Kayıplarımızın acısını milletimizle birlikte derinden yaşıyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum."

İstanbul Çekmeköy'de bir siteye zorunlu iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle düşen 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi askeri helikopterdeki Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar şehit olmuştu.















