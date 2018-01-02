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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanbeyli Belediyesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret etti.

02 Ocak 2018 Salı 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanbeyli Belediyesi'ne ziyaret
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İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kas hastalığı nedeniyle 23 yaşında hayatını kaybeden ve Sultanbeyli'deki Abdurrahmangazi Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanan Abdullah Samet Demir'in cenaze töreninin ardından Sultanbeyli Belediyesi'ne geçti.

Burada Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'den çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hatıra fotoğrafı çektirdi

Erdoğan, ziyaretin ardından belediye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediyede yaklaşık 1,5 saat kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlara Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal tarafından kaleme alınan ve ön sözünde "Merhume ve merhum biricik anne, babalarımız Tenzile-Ahmet Erdoğan ve Hayriye-Cemal Gülbaran'ın ruhlarına Fatiha. Evlatları Emine Erdoğan-Recep Tayyip Erdoğan" yazılı "40 Hadis'te Anne-Baba" başlıklı eser ile "Kur'an-ı Kerim'den Sureler ve Dualar" başlıklı eserleri hediye etti.

Muhabir: Hatice Şenses Kurukız

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıERDOĞANSultanbeyli BelediyesiTürkiye
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