Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara tebrik

ANKARA (AA) -, Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Meryem Bekmez, Murat Yalçınkaya ve 4x400 metre takımını oluşturan milli sporcular Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam, İlyas Çanakçı ile 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya alan milli sporcu Yasin Süzen'i kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Meryem Bekmez, Murat Yalçınkaya ve 4x400 metre takımını oluşturan sporcularımız Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam, İlyas Çanakçı ile 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Yasin Süzen'e tebrik telgrafı gönderdi.