Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığının operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit düşen Keskin, Tokur ve Ağır ile Hakkari'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Altuntaş'ın ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziyede bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Jandarma Teğmen Keskin, Şehit Jandarma Astsubay Tokur, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ağır ve Şehit Uzman Çavuş Altuntaş'ın ailelerine başsağlığı diledi.