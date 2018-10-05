Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da şehit olan askerlerle Konya'da şehit düşen polis memurunun ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler Ömer Yiğit Ulus, Süleyman Aydın, Uğur Göksu, Özgür Can İnce, Okan Dinçer, Ali Hekim, Neşet Gök, Yahya Şen ile Konya'da görevi sırasında bulunduğu motosikletin ağaca çarpması sonucu şehit olan polis memuru İsmail Yalçın'ın ailelerine taziye dileklerini iletti.