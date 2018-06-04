Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim bürosuna sürpriz ziyaret

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır programının ardından geldiği Ankara'da partisinin Aydınlıkevler'deki seçim bürosuna sürpriz ziyarette bulundu.

Saat 01.00 sıralarında Diyarbakır'dan, Ankara Esenboğa Esenboğa Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konvoyu Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda ilerlerken aracını Aydınlıkevler'deki AK Parti Seçim Bürosu önünde durdurdu.

Partisinin seçim bürosuna sürpriz ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, partililerin sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Seçim bürosunda vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar kahve ikram etti.

Bir vatandaşın bebeğini kucağına alarak seven Erdoğan, partililerle öz çekim yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim bürosundan ayrılırken coşkulu tezahüratlarla uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de eşlik etti.



