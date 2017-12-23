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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj yayınlayarak, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortularını tebrik etti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mesaj yayınlayarak, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortularını tebrik etti.

Anadolu topraklarının öteden beri çatışma, zulüm, savaş ve baskıdan kaçan herkesin sığındığı korunaklı bir liman olduğunu belirten Erdoğan, "Düşünce, inanç ve temel insan haklarına saygıyı esas alan kadim geleneğimizin mensupları olarak bizler, coğrafyamızda farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini günümüzde de kıymetli bir zenginlik olarak telakki ediyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliğinin, birlik ve beraberliğinin temeli olan bu anlayış, bizlerin gelecekte de barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayacak en önemli gücümüzdür." ifadelerini kullandı.

Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşların, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, ülkede dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını dileyen Erdoğan, başta Türkiye'deki Hristiyan vatandaşlar olmak üzere Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik etti.

Muhabir: Sinan Uslu

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanNoelTürkiye
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