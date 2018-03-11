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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan,12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

11 Mart 2018 Pazar 16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstiklal Marşı 97 yıl önce yazılsa da idealleri, hedefleri bakımından aslında milletimizin tarihi kadar köklü; ufku, kapsayıcılığı, kurucu metin vasfıyla geleceğimizi şekillendirecek kadar yenidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, İstiklal Marşı'nın cephede kahraman ordunun azmi ve inancı, Anadolu topraklarında aziz milletin kararlılığı ve vatan aşkıyla kaleme alındığını belirterek marşı "kurucu bir metin" olarak nitelendirdi.

İstiklal Marşı'nın İstiklal Harbi sürerken yazıldığını, adeta harbe yön verdiğini ve Türkiye'nin istikametini belirlediğini vurgulayan Erdoğan, mesajında, "İstiklal Marşı ülkemizin kuruluşu esnasında tam manasıyla 'yol haritası' işlevi görmüştür. İstiklal Harbi'ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakarlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı'na çok net yansımıştır." ifadelerine yer verdi.

"Milletimiz İstiklal Marşı'mızı ilelebet muhafaza edecektir"

Erdoğan, milletin değerlerinin, medeniyet birikiminin, inancının ve tarihteki yürüyüşünün İstiklal Marşı'nın mısralarında vücut bulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı 97 yıl önce yazılsa da idealleri, hedefleri bakımından aslında milletimizin tarihi kadar köklü; ufku, kapsayıcılığı, kurucu metin vasfıyla geleceğimizi şekillendirecek kadar yenidir. Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere, birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşı'mızı ilelebet muhafaza edecektir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 97. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Muhabir: Özcan Yıldırım


Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİstiklal Marşı'nın Kabulünün 97'nci YılıTürkiye
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