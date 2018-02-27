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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan'ı anma mesajı

- Erdoğan: - "Merhum Erbakan Hocamızın en önemli özelliklerinden biri Türk milletine duyduğu güven ile Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh geleceğine olan sarsılmaz inancıdır" - "Merhum hocamız hayatını 'ahlak, adalet ve barış' için harcamış, ülkesinin ve milletinin menfaatini daima üstün tutmuş büyük bir aksiyon ve dava adamıydı"

27 Şubat 2018 Salı 21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan'ı anma mesajı
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merhum Erbakan Hocamızın en önemli özelliklerinden biri Türk milletine duyduğu güven ile Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh geleceğine olan sarsılmaz inancıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 7'nci yılı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

Erbakan ile çekilen fotoğrafının yer aldığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahirete irtihalinin 7. seneidevriyesinde, 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyorum." ifadesine yer verdi.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Merhum hocamız hayatını 'ahlak, adalet ve barış' için harcamış, ülkesinin ve milletinin menfaatini daima üstün tutmuş büyük bir aksiyon ve dava adamıydı. Kendisi yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca tüm engellemelere, haksızlık ve hukuksuzluklara rağmen 'İman varsa imkan da vardır.' diyerek asla yeise düşmeden mücadelesini kararlılıkla devam ettirmiştir. Liderliğini yaptığı hiçbir siyasi hareketin meşruiyetten, hukuktan, hak ve adalet çizgisinden sapmasına müsaade etmemiştir. Merhum Erbakan Hocamızın en önemli özelliklerinden biri de Türk milletine duyduğu güven ile Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh geleceğine olan sarsılmaz inancıdır. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı şükranla yad ediyorum."

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanNecmettin ErbakanSosyal Paylaşım Sitesi Twitter
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