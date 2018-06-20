Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim mesajı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitimde gerek fiziksel gerekse anlayış olarak Türkiye 16 yıl öncesinden bambaşka bir seviyede. Bilim, teknoloji, ihtisaslaşma ve girişimcilik odaklı, nitelikli eğitim anlayışıyla çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2002'den bu yana eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmalara ve hayata geçirilecek projelere yer verildi.

Erdoğan ayrıca hesabından, "Eğitimde gerek fiziksel, gerekse anlayış olarak Türkiye 16 yıl öncesinden bambaşka bir seviyede. Bilim, teknoloji, ihtisaslaşma ve girişimcilik odaklı, nitelikli eğitim anlayışı ile çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Vakit, geleceğe el ele yürüme vakti!" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan'ın paylaşımında, eğitim alanında 16 yılda yapılanlar grafikle anlatıldı.

Buna göre, toplam eğitim bütçesi 2002'de 9,3 milyar lira iken 2018'de 134,7 milyar liraya ulaştı. 15 yılda 586 bin öğretmen ataması yapılırken, toplam 3 bin 203 engelli öğretmen atandı.

2002'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 24 iken, bu 2018'de 16'ya indi. Liselerde kız öğrencilerin okullaşma oranı 2002'de yüzde 45,2 iken, 2018'de yüzde 83,14'e çıktı. 398 bin olan 2002'deki derslik sayısı, 2017'de 682 bine yükselirken, derslik başına düşen öğrenci sayısı da 2002'de 36 iken 2017'de 25'e indi.

Okullardaki laboratuvar sayısı 2002'de 18 bin 853 iken 2017'de 39 bin 776'ya yükseldi. 2002'de 183 bin olan Yurt-Kur yatak kapasitesi 2017'de 629 bine çıktı.

Öğrencilere toplam 2,7 milyar ücretsiz kitap dağıtıldı, 2014'ten bu yana 340 bin öğrenciye özel okul desteği sunuldu.

2002'de 76 olan üniversite sayısı 2018'de 207'ye çıkarken, 2002'de 74 bin olan öğretim elemanı sayısı da 2018'de 159 bini buldu.

2002'de 45 lira olan lisans eğitim bursu miktarı da 2018'de 470 liraya yükselirken, üniversite harçları da kaldırıldı.

Eğitim alanında yapılacaklar

Twitter paylaşımında, hayata geçirilecek projeler de şöyle sıralandı:

"Haliç Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Üsküdar Bilim Merkezi İstanbul'da kuruluyor. Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa ve Elazığ'da bilim merkezleri kuruldu. 30 büyükşehirin tamamında bilim merkezleri kurulacak. Özel yetenekli öğrenciler için kurulan 126 bin bilim ve sanat merkezinde şu anda 35 bin 204 öğrenci var. İlkokuldan itibaren kodlama/yazılım dersleri başlıyor. 9 yılda 327 bin kişiye girişimcilik eğitimi verildi. 7 milyon kitapla Türkiye'nin en büyük kütüphanesini Rami Kışlası'nda kuruyoruz. Her il merkezinde çocuk kütüphaneleri kurulacak. 2023 yılında 150 çocuk kütüphanesi kurmuş olacağız. İhtisaslaştırılmış tematik liseleri yaygınlaştıracağız."

Muhabir: Hanife Sevinç