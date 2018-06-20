Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye ve Irak’ta yaşanan krizler karşısında ülkemizin sergilediği vicdani tavır, milletimizin alicenaplığını, yardımseverliğini ve insani değerlere bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, günümüzde dünya genelinde 65 milyonun üzerinde zorunlu nedenlerle yerlerinden edilmiş insan ve 22 milyondan fazla mülteci bulunduğunu belirtti.

Her gün bu sayıya kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını korumak için ülkelerini terk etmek mecburiyetinde kalan binlerce yeni insan daha eklendiğini aktaran Erdoğan, "Akdeniz'de çok sık şahit olduğumuz insani trajediler, düzensiz göç sorununun geldiği utanç verici boyutları göstermesi açısından yeterlidir." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye 4 milyon sığınmacıya güvenli bir liman olmuştur"

Türkiye'nin tarih boyunca hiçbir ayrım yapmadan, zulüm, baskı ve şiddetten kaçan mazlumlara sahip çıktığını hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti:

"Bu ilkeli duruşumuzu uluslararası yükümlülüklerimiz ile tarihi, vicdani ve insani geleneklerimize mütenasip bir şekilde günümüzde de devam ettiriyoruz. Suriye ve Irak’ta yaşanan krizler karşısında ülkemizin sergilediği vicdani tavır, milletimizin alicenaplığını, yardımseverliğini ve insani değerlere bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Demokrasi ve insan haklarının beşiği olma iddiasındaki pek çok batılı ülke, dikenli teller arkasına saklanırken Türkiye 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon sığınmacıya güvenli bir liman olmuştur."

Avrupa Birliği'nin yük paylaşımının gereği olarak Suriyeli sığınmacılar için Türkiye’ye taahhüt ettiği mali yükümlülükleri de aradan geçen süreye rağmen tam anlamıyla yerine getirmediğine işaret eden Erdoğan, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nün dünya genelinde sığınmacıların içinde bulunduğu sıkıntılar ve zorlukların çözümüne katkı sağlayacak insani bir iklimin oluşmasına katkı sağlamasını diliyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle ülkemizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden mazlum ve mağdurlarla dayanışma içerisinde olacağını vurgulamak istiyorum." temennisinde bulundu.

Muhabir: Aynur Ekiz

