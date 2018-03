Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artı 2 istihdam çağrısı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'na katıldı.



Şubat ayında başlattıkları istihdam seferberliğine katılan iş dünyasına şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Burada özellikle benim tüm girişimcilerimizden, iş adamlarımızdan özellikle şahsım ve milletim adına yeni bir ricam olacak. Çünkü bu istihdam seferberliğini herhalde sürekli devletten bekleyecek olursak, bu ciddi bir yanılgı olur. Ama yaklaşık 1,5 milyon üyesi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, herhalde 1,5'un üzerinde değildir, değil mi? 1,5 milyon üyesi olan Odalar ve Borsalar Birliği, yılbaşında kendisinden bütün üyelerimizin artı bir istihdam sağlamasını istemiştik, şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre, eğer biz artı iki istihdam sağlayacak olursak bu, ülkemizin büyüme oranını Allah'ın izniyle daha da genişletecek, daha da yayacak ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır."



"Onların da derdi evelallah kalmadı"

Taşeron işçilere kadro verilmesi konusuna değinen Erdoğan, "Taşeronluk neydi? Adeta komisyonculuktu. Taşeron, çalıştırdığı işçiye ne veriyordu? İşte asgari ücret üzerinden meblağ. Kazanan kim? Kendisiydi. Pazarlığı yaparken de zaten öyle yapıyordu. Ama şimdi artık hükümetimizin böyle bir sorunu olmayacak, o bitti. Şimdi artık işçi olarak bu taşeronların yanında çalışanların hepsi istihdam edilmiş olacak ve böylece artık onların da bir derdi evelallah kalmadı." ifadesini kullandı.



"Prime esas kazanç sistemini getiriyoruz"

Teşvikler belirlenirken, öncelikle işverenin taleplerine bakıldığını bildiren Erdoğan, bunun yanı sıra Türkiye'nin stratejik önceliklerinin, gençler, kadınlar, engelliler ile ilgili hassasiyetlerin de teşviklerin şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"İmalat ve bilişim sektörlerini stratejik öncelik olarak belirledik. İmalat ve bilişim sektörlerindeki işverenler, bugüne kadar yalnızca asgari ücretli çalışanları için prim desteği alıyordu, şimdi bunu genişletiyor ve prime esas kazanç sistemini getiriyoruz. Bir başka ifadeyle artık ek istihdamda 4 bin 740 liraya kadar olan ücretler de sigorta primi teşvikine dahil edildi. 2017 yılında çalışan başına 773 liradan bin 884 liraya kadar olan prim ve vergi desteği her sigortalı için 12 ay olacak şekilde önümüzdeki yıl da devam edecek. Kadınlar, 18-25 yaş arası gençler, engelliler bu sistemden diğerlerine göre 6 ay daha fazla yani 1,5 yıl süreyle yararlanabilecekler."



Küçük esnafa maaş desteği müjdesi

Esnafın darbe girişimi sırasındaki cesaretinin ve kahramanlığının asla unutulmayacağının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önümüzdeki yıl, 3 ve daha az çalışanı olan işletmelerimizin, sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve verginin bir ayını kendileri, bir ayını da devlet ödeyecek. Yani esnaflarımıza, imalatçılarımıza, küçük işletmelerimize, 'Bir ay senden, bir ay bizden' diyoruz. Bu teşvik, 12 ay süreyle geçerli olacak. İş başı eğitimi de bizim büyük önem verdiğimiz konuların başında geliyor. 'İşçinizi kendiniz yetiştirin' sloganıyla İŞKUR tarafından uygulanan programın süresini önümüzdeki yıl bilişim ve imalat sektörleri için 3 aydan 6 aya çıkartıyoruz. Diğer sektörler için bu süre yine 3 ay olarak devam edecek."



"Kupon yönetimi" uygulaması başlayacak

Erdoğan, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Projesi adıyla bir çalışma başlattıklarını, bu projede işveren örgütleri ile iş birliği halinde mesleki eğitim ve iş başı eğitim programlarını birlikte düzenleyen bir sistemi hayata geçireceklerini bildirdi.



Proje kapsamındaki programlarda eğitimin, teori ile pratiği birlikte içerecek şekilde 8 aya kadar sürelerle düzenleneceğini, katılımcılara günlük 54 lira da cep harçlığı ödeneceğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:



"Niye? İşverenlerimizden gelen talepler doğrultusunda yeni bir takım düzenlemelere gidiyoruz. İstihdam ve eğitim kapsamında, bu kapsamın içerisinde olmayanlara yönelik 'kupon yöntemi' adıyla bir pilot uygulama başlatıyoruz. Eleman temininde güçlük çekilen ve özellikle uzmanlık isteyen sektörlerde, gençlerimizin kendilerine uygun zaman ve şartlarda yani esnek bir şekilde eğitim alabilmelerini sağlıyoruz. Bu eğitimlerin ücretlerini de devlet karşılayacak."



Engelli girişimcilere hibe desteği artacak

Engellilerin istihdamıyla ilgili bir müjdeyi paylaşan Erdoğan, "Biliyorsunuz en az yüzde 40 engelli raporuna sahip, iş kuracağı alanda girişimcilik eğitimi sertifikası bulunan engellilere İŞKUR tarafından 36 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor. Bu rakamı önümüzdeki yıl inşallah 50 bin liraya yükseltiyoruz." diye konuştu.



Çalışan gençler yeşil pasaportu kullanabilecek

Yetimlerin ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Mevcut sistemde, 18-25 yaş aralığında öğrenci olup da çalışmaya başlayanların yetim aylıkları kesiliyor. Yaptığımız düzenlemeyle bu durumdaki öğrencilerimizin aylıklarının devam etmesini sağlıyoruz. Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport sahibi gençlerimiz, kayıtlı olarak çalışmaya başladıklarında bu haklarını kaybediyorlardı. Artık 18-25 yaş aralığındaki gençlerimiz, çalışmaya başlasalar da pasaportlarını kullanmayı sürdürebilecekler."



"Öğren bunu Bay Kemal"

Türkiye'nin büyümekten, güçlenmekten her alanda muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmaktan başka çaresinin bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, şu görüşlere yer verdi:



"Dünyadaki adaletsizliklerle haksızlıklarla zulümle baş etmenin, kendimizi bu cenderenin kurbanı olmaktan kurtarmanın tek yolu budur. Ülkemizin önünü terörle darbeyle kaosla kesemeyeceklerini anlayanlar, şimdi ekonomi silahını çekmiş durumdalar. Türkiye ekonomisi, 3. çeyrekte yüzde 11,1 büyümüşken bile hala kredi notlarımızla ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılabiliyor olmasının başka bir izahı olabilir mi? Düşünün, Türkiye'nin anamuhalefeti bile 11,1'den rahatsız. Nerede geziyor, ne yapıyor, uzayda mıdır? Ayakları yere değmiyor. Ne yapılıyor, ne bitiyor bundan haberi yok. Yap-işlet-devret anlayışının, BOT anlayışının ne olduğunu bilmeyecek kadar zavallı, cahil insanlarla bu ülkede siyaset yapılmaz. BOT, yap-işlet-devret, devletin cebinden bir kuruş çıkmadan, sadece zamana ayarlı bir yatırım anlayışıdır. Öğren bunu öğren Bay Kemal."



