Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Beylikdüzü'ne geldi.

Özel bir hastanede tedavi gören 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı ziyaret eden Erdoğan, burada yaklaşık 20 dakika kaldı.

Erdoğan nikah şahitliği yaptı

Erdoğan, daha sonra, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in kızı Bilge Betül Suver ile Emirhan Enes Temizel'in düğününe katılarak nikah şahidi oldu.



Belediye Başkanı Suver'in kıydığı nikahta şahitlik yapan Erdoğan, genç çifte mutluluklar diledi.

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile davetliler katıldı.

Muhabir: Sefa Mutlu-Ammar Nas