Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete 1 yıl 10 ay hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım siteleri üzerinden hakaret ettiği öne sürülen sanığa, 1 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Masum C. katılmazken, avukatları hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırıldı.
Sanık, 5 yıl içinde aynı suçu işlerse hapis cezası onanacak.