Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’da

LUSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya’daki temaslarına Cumhurbaşkanlığı Kabristanı’nı ziyaret ederek başladı.
Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, daha sonra kabristana geçti.
Ülkenin eski Cumhurbaşkanları Michael Sata, Levy Mwanawasa ve Fredrick Chiluba’nın anıt mezarlarını ziyaret eden Erdoğan, mezarlara çelenk bıraktı.
Anıt mezarlar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan’a ziyaretinde, beraberinde bulunan bakanlar eşlik etti.