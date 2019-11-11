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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD'ye gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine ABD'ye yapacağı çalışma ziyaretinde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak.
Genel 11.11.2019, 16:15
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine yarın ABD'ye gidecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Trump'ın daveti üzerine 12-13 Kasım'da ABD'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek ve birlikte heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.
Temaslar kapsamında, ABD Ticaret Odasının ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda iş insanlarına hitapta bulunacak Erdoğan'ın, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlanıyor.
Muhabir: Enes Kaplan
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