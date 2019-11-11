Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine ABD'ye yapacağı çalışma ziyaretinde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak.

Genel 11.11.2019, 16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD'ye gidecek
banner230

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine yarın ABD'ye gidecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Trump'ın daveti üzerine 12-13 Kasım'da ABD'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek ve birlikte heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.

Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak. Temaslar kapsamında, Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede, dayanışma, iş birliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak.

Temaslar kapsamında, ABD Ticaret Odasının ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda iş insanlarına hitapta bulunacak Erdoğan'ın, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlanıyor.

Muhabir: Enes Kaplan


#türkiye
Yorumlar (0)
banner287
banner269
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 11 Kasım 2019
İmsak 05:48
Güneş 07:12
Öğle 12:30
İkindi 15:14
Akşam 17:38
Yatsı 18:57

Gelişmelerden Haberdar Olun

@