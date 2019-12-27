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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye'nin Otomobili'ni kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"ni kullandı.

Genel 27.12.2019, 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye'nin Otomobili'ni kullandı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından "Türkiye'nin Otomobili"nin SUV modelinin direksiyonuna geçti.

Erdoğan'a, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirdiği test sürüşünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ile torunu Ahmet Akif Albayrak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşünün ardından araçtan inerek beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

#türkiye
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