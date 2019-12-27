Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye'nin Otomobili'ni kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"ni kullandı.
Genel 27.12.2019, 19:13
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından "Türkiye'nin Otomobili"nin SUV modelinin direksiyonuna geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşünün ardından araçtan inerek beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.
4°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Aralık 2019
|İmsak
|06:22
|Güneş
|07:51
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:13
|Akşam
|17:34
|Yatsı
|18:57