Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi dahi yoktur

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda katılımcılara hitap etti.



Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.



Bugünkü toplantıda ağırlıklı olarak, batı bölgelerindeki belediyelerle daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki belediyeleri güç birliği yapmak üzere, aynı çatı altında buluşturduklarını belirten Erdoğan, "Böylece ensar muhacir kardeşliğinin bir benzerini AK Parti olarak biz de yerel yönetimler alanında tesis etmiş oluyoruz." diye konuştu.



Erdoğan, dünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda 5 belediye başkanının AK Parti ailesine katıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Bu sayının, önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır. İnşallah bundan sonraki her grup toplantımızda peyderpey kadromuzu yeni isimlerle takviye etmeyi sürdüreceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi yüreğinde vatan sevgisi, millet sevdası olan herkese bizim kapımız açıktır. Biz, küçük hesapların değil millete ve ülkeye hizmet etmenin derdindeyiz. Katılımlarıyla kökü mazide gözü atide bu harekete güç katan belediye başkanlarımıza bir kez daha şahsım ve milletim adına 'hoş geldiniz' diyor, başarılar diliyorum. Bu kardeşlerimiz, mahalli idareler alanında belki de dünyanın en tecrübeli en donanımlı en gayretli siyasi partisinin yeni neferleri olarak ilçelerine, beldelerine daha büyük bir adanmışlıkla hizmet edeceklerdir."



Erdoğan, "Bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur." dedi.



"En güzel şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz"

Başta Genel Merkez olmak üzere, tüm dava arkadaşlarının partiye yeni katılan ve katılacak belediye başkanlarına her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Erdoğan, "İnşallah biz de diğer belediye başkanlarımızla beraber onlara yardımcısı olmaya devam edeceğiz. 'Aşkınan çalışan yorulmaz' anlayışıyla inancıyla ülkemize ve milletimize özellikle de emanetlerini üzerimizde taşıdığımız hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz." dedi.



"AK Parti'nin şiarı, gönül belediyeciliğidir." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlimizde, ilçemizde, beldemizde yaşayan her bir kardeşimizin gönlünü fethetmek bizim öncelikli görevimizdir. Bunun için halkımızla aramıza asla bürokratik duvarlar örmemeliyiz. Bilhassa kibirlenmek, insanımıza tepeden bakmak AK Parti'liye, bize yakışmaz. Vatandaşa yakın olmakla mesele bitmiyor, vatandaşın da bize kendini yakın hissetmesini sağlamalıyız. AK Parti'li bir belediye başkanının alametifarikası her zaman ulaşılabilir olmasıdır. Bunun yanında AK Parti'li belediye başkanı zorluklar karşısında pes etmeyen, yılmayan, geri adım atmayan bir başkandır. Hele başkalarının yaptığı gibi eften püften bahanelerin arkasına asla saklanamayız. Sorunlara değil çözüm yollarına, geçmişe değil geleceğe odaklanacağız. Bir meseleye neden yapılamıyor mantığıyla yaklaşmak yerine daima nasıl yapılır sorusunun cevabını arayarak yaklaşacağız. Zira bir işi yapmayı canı gönülden isteyen kimse o işi yapmanın mutlaka yolunu bulur. Buna karşılık isteksiz, heyecansız ve tembel siyasetçilerin en büyük serveti biliyorsunuz mazeretleridir."



"İktidarlarımız döneminde milletimize mahcup olacak bir işin içine girmedik"

Hizmete talip olan kişilerin aslında zorluklara, sıkıntılara ve yorgunluklara talip olduğunu da bilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:



"AK Parti günü kurtarma mantığı ile hareket eden idare-i maslahatçı bir parti asla olmamıştır ve olmayacaktır. Buradaki her bir belediye başkanımızın yükümlülüğü de sıkıntılara aldırmadan milletin ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri üretmek, sorumlu olduğu ili, ilçeyi, beldeyi aşkla ve şevkle imar etmektir. Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda engel tanımadık tanımıyoruz. Ne 40 yıllık siyasi hayatımızda ne çeyrek asırlık belediye tecrübemizde ne de artık 18'inci yılına girdiğimiz iktidarlarımız döneminde milletimize mahcup olacak bir işin içine girmedik. CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup, seçim sonrasında bunları unutanlardan da olmadık. Biz, verdiği sözlerin arkasında duran sözünün eri bir partiyiz, biz ahdine, kavline sadık bir kadroyuz. Biz icraatlarıyla hizmetleriyle projeleriyle temayüz etmiş bir hareketiz. AK Parti'nin başarısının gerisinde her türlü şart altında millete hizmet aşkını, heyecanını koruması vardır. İnşallah bundan sonra da bu özelliğimizi muhafaza edeceğiz, bunlardan taviz vermeyeceğiz. Şunu unutmayın 'iman varsa imkan da vardır' diyerek Türkiye'nin yarınlarına damga vuracak eserleri ülkemize muhakkak kazandıracağız."



"Hem şeytan taşladık hem de tavaf yaptık"

Bütün bunları meselenin uzağında birisi olarak değil 40 yılını siyasete vermiş, belediye başkanlığından buralara gelmiş biri olarak söylediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:



"Eskilerin tabiriyle dert çekmiş, zahmet çekmiş, damdan düşmüş bir siyasetçi olarak sizlerin hangi zorluklarla yüzleştiğinizi gayet iyi biliyorum çünkü biz de 1994 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendiğimizde bürokratik vesayetten mali sıkıntıya, kadrodan araç gerece kadar birçok konuda ciddi problemler yaşadık ama bunların hiçbirinin bizi rüyalarımızdan, ideallerimizden, şehrimize hizmet aşkımızdan alıkoymasına müsaade etmedik. 4,5 yıllık belediye başkanlığım döneminde tabiri caizse hem şeytan taşladık hem de tavaf yaptık. Sorunların, sıkıntıların, eksikliklerin büyüklüğü karşısında umutsuzluğa kapılmadan İstanbul'u daha önce hiç görmediği yepyeni bir belediyecilik anlayışıyla tanıştırdık."





İstanbul'da yakaladıkları başarıyla da 2002'de tüm Türkiye'ye hizmet etme imkanına kavuştuklarını belirten Erdoğan, "Bunca yıldır aralıksız sürdürdüğümüz hizmet yolculuğumuzda mahalli idareler daima bizim lokomotifimiz ve yüz akımız olmuştur. Belediyeler ülkemizin en ücra köşelerine ulaşma imkanı bulduğumuz temel hizmet birimlerimizdir. Onun için görevlerinizi asla hafife almayınız." diye konuştu.Erdoğan, "AK Parti belediyeleri artık sadece kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın da öncüsü olacaklardır." ifadelerini kullandı.AK Parti'li belediyelerin sadece Türkiye sınırları içinde değil tıpkı bir uç beyi gibi yurt dışında da çok önemli projelere imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balkanlarda, Afrika'da, Orta Asya'da bakıyorsunuz bizim belediyelerimizin yaptığı eserler var. Gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinde belediyelerimizin ayak izlerine şahit oluyoruz. Bu sebeple en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm belediyelerimizin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarına özel önem veriyoruz. Sizlerin de omuzlarımızdaki bu ağır sorumluluğun bilinciyle hareket ettiğine inanıyorum." diye konuştu.Bugünkü toplantıyı Ensar-Muhacir kardeşliğinin mahalli idarelere uyarlanması olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:"Ensar ile Muhacir sadece varlığı değil aynı zamanda dertlerini de paylaşmışlar. Bizim inancımızda paylaşmak malı azaltmaz, bilakis bereketlendirir. Aynı şekilde dertlerini paylaşmak da yüreği hafifletir, çalışma şevkini arttırır. AK Parti olarak imkanlar bakımından daha iyi konumda olan belediyelerimizle dezavantajlı belediyelerimizi, Ensar-Muhacir gibi birbirine kardeş olarak zimmetliyoruz. Amacımız sadece kaynakların değil tecrübelerin de karşılıklı olarak paylaşılmasına fırsat tanımaktır.Maddi bakımdan durumu nasıl olursa olsun her bir belediyemizin diğerinden öğreneceği pek çok değerli bilgi bulunuyor. Bunların ortak akıl, istişare ve dayanışma ile belediyelerimiz arasında aktarılmasını istiyoruz. Çoğu belediyemiz yokluktan değil elinin altında bulunan imkanları etkin biçimde kullanamadığı için sıkıntı çekiyor.""Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi dahi yoktur"Erdoğan, "Bir belediyemizin kepçesi, kamyonu, temizlik aracı atıl bir şekilde garajda dururken diğer belediyemiz, görevi olan çalışmaları yapamıyor. Aynı şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki belediyelerimiz çok temel ihtiyaçlar için sıkıntı çekerken Batı'daki belediyelerimiz keyfekeder işlere ciddi kaynaklar aktarabiliyor. Oysa bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur." dedi.Belediyelerin uhdesinde bulunan her türlü imkandan 82 milyonun her bir ferdinin hakkı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü çalışmamızın en büyük katkısı hizmette adaleti sağlamanın yanı sıra belediye kaynaklarının imece usulüyle, daha verimli kullanılmasına imkan verecek olmasıdır. AK Parti belediyeleri artık sadece kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın da öncüsü olacaklardır. Bu noktada en büyük sorumluluk imkan bakımından çok daha iyi konumda olan belediyelerimize düşüyor." ifadelerini kullandı.Medine'de Ensar'ın Muhacire sahip çıktığı gibi hami belediyelerin de kardeşlerine aynı şekilde sahip çıkması gerektiğini bildiren Erdoğan, şunları belirtti:"Genel merkezimizde bu süreçte gerekli takibi yapacak, sorun, sıkıntı çıkması halinde anında müdahil olacaklardır. En büyük hakem olan hemşerilerimizin gözü, unutmayın, sizlerin üzerindedir. Milletimizin o engin basiret ve feraset ile kimin ne yaptığını, enerjisini ne için harcadığını gayet iyi bildiğini unutmayalım.Şehrine ve ilçesine hizmet değil de şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü görüyorsunuz. Son mahalli idareler seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı. Bu millet, hizmet üretenlerle laf üretenleri, gecesini gündüzüne katarak çalışanlarla yan gelip yatanların tefrikini her zaman yapmıştır, yapacaktır.""AK Parti'li başkanlar, her zaman örnek ve öncü olacak adımlar atmak durumundadır"Belediye başkanlarından kendi işlerine ve kendi gündemlerine odaklanmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkalarının dar ufukları, kısır siyasetlerinin bizi esir almasına asla izin vermeyeceğiz. AK Parti'li başkanlar, rutine sığınan değil çığır açan, hizmet ve projeleriyle her zaman örnek ve öncü olacak adımlar atmak durumundadır. Diğer türlü vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirebilmemiz mümkün değildir.Sizlerden tevazu, samimiyet ve gayretin merkezinde olduğu bir siyaset anlayışını en güzel şekilde temsil etmenizi bekliyorum. Unutmayın bize gurur ve kibir yakışmaz. Tam aksine her zaman tevazu ile samimiyetle, gayretle halkımızın karşısında duracağız. 'Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik' diyerek onlara hizmet edeceğiz."Erdoğan belediye başkanlarından, vatandaşlar arasında ayrım yapmadan eşitlik ve adalet ölçüsünde hizmetlerini sürdürmelerini de istedi.