Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye özgürlük alanlarını genişletmeye devam edecek

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 Aralık İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajına, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla vatandaşların ve tüm dünyanın İnsan Hakları Gününü tebrik ederek başladı.

"Bir İnsan Hakları Günü'nü daha maalesef Suriye'den Irak'a, Arakan'dan Filistin'e kadar gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinde yaşam hakkı dahil en temel insan haklarının hiçe sayıldığı, Yemen'de yüz binlerce çocuğun menfaat çatışmasına kurban edildiği bir dönemde karşılıyoruz." değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık adına utanç verici bu tablonun, uluslararası toplumun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin temsil ettiği ilkeleri ve hassasiyetleri yerleştirme hususunda halen alması gereken çok ciddi mesafe olduğunu gösterdiğini belirtti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi küresel güvenlik, barış ve istikrarı korumakla mesul yapıların sergiledikleri acziyetin, insan hakları ihlallerinin bu derece yaygınlaşmasının en önemli sebeplerinden olduğuna dikkati çekti.

"Ülkemizin reform iradesi ve kararlılığı daha da güçlenmiştir"

Uluslararası toplumun suskunluğundan cesaret alan İsrail'in, Filistin topraklarındaki işgal, tehcir ve zulüm politikalarına pervasızca devam edebildiğine vurgu yapan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Çıkarı, insan hayatının üstünde gören, terör örgütleri arasında ayrım yapan, zalimin ve mazlumun kimliğine göre tavır belirleyen zihniyet, yüz milyonlarca insanın nazarında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni de anlamsızlaştırmaktadır. Bu süreçte Türkiye, yurt dışında komşularından başlayarak küresel ölçekte adaletin tecellisi için mücadele ederken, yurt içinde de demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için kapsamlı reformlara imza atmıştır.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumunun tesisi, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının getirilmesi, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini kısıtlayan pek çok yasağın kaldırılması, son 16 yılda hayata geçirilen devrim niteliğindeki adımlardan sadece bir kısmıdır."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanmaya başlanmasıyla, Türkiye'nin reform iradesi ve kararlılığının daha da güçlendiğini vurgulayarak, Türkiye'nin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ruhuna uygun şekilde, tarihinden ve kadim değerlerinden ilham alarak, ileriki dönemde de vatandaşların özgürlük alanlarını genişletmeye devam edeceğini kaydetti.

Muhabir: İlkay Güder







