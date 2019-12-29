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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliği daha da gelişecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefon görüşmesinde, Kazakistan ile hem ikili hem çok taraflı platformlarda iş birliğinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.
Genel 29.12.2019, 23:50
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki yıllarda da Kazakistan ile hem ikili hem de çok taraflı platformlarda iş birliğinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.
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