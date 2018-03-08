Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-İş'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, Genel Merkez binası girişinde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyon yöneticileri ve bir grup kadın tarafından çiçeklerle karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren ziyarette Erdoğan, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Türk Metal Sendikasına üye kadınlara da hitap etti.

Türk-İş Genel Merkezi'nden ayrılırken çevredeki vatandaşları selamlayan Erdoğan, bir vatandaşın çay içme davetine teşekkür edip, programına çok geç kaldığını söyledi.

Erdoğan'a ziyarette, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da eşlik etti.

