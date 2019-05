Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Akım'ın Bosna Hersek'e intikali için her türlü desteği vereceğiz

ANKARA(AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Konsey üyesi Şefik Caferoviç, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.



Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, geçen yıl Ekim ayında yapılan seçimler sonucunda göreve başlayan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'ni Ankara'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Erdoğan, Konseyin gerçekleştirdiği bu ilk ziyarette Konsey üyelerinden Zeljko Komşiç'in sağlık sorunları nedeniyle ziyarete katılamadığını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Bosna Herseklilere seçimlerde gösterdikleri demokratik olgunluk dolayısıyla tebriklerini sunan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Uluslararası kamuoyu Bosna Hersekli dostlarımızın ortak bir mutabakat etrafında birleşerek karşılıklı suçlamalara girmeden evvel emirde hükümetlerini kurmalarını beklemektedir. Bu şekilde kaybedilen zamanın telafi edilmesini, bir an önce reform gündemine odaklanılmasını temenni ediyoruz. Bu yöndeki çabalar Bosna Hersek'in Türkiye'nin büyük destek verdiği NATO üyeliği başta olmak üzere Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolundaki gayretlerine ivme kazandıracaktır."



Bosna Hersek'in adeta Balkanların mozaiği gibi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bosna Hersek'in huzur ve istikrarı yalnızca Balkanların değil, tüm Avrupa'nın barışı, istikrarı ve güvenliği bakımından önemlidir. Tarihi köklerle sağlam biçimde bağlı olduğumuz Bosna Hersek'le ilişkilerimiz bizim için hep öncelik arz eder." diye konuştu.



"Türk Akım'ın Bosna Hersek'e de intikalinde her türlü desteği vereceğiz"

Konsey üyeleriyle bu düşünceler temelinde istişarelerde bulunduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu nadide ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımları gözden geçirdik. Türkiye'nin, Bosna Hersek'in istikrarı ve vatandaşlarının müreffeh geleceği için gösterdiği çabaları kararlılıkla sürdüreceğini teyit ettik. Bosna Hersek'teki ekonomik kalkınmanın, toplumun refahına, ülkenin iç siyasi istikrarına, birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayacağı düşüncesiyle ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi imkanlarını görüştük. İkili ticaretimizin yükselen bir grafik çizdiğini memnuniyetle tespit ettik. Bugün imzaladığımız güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Mutabakat muhtırası metnini az önce imzaladığımız Saraybosna-Belgrad Otoyolu Projesinin de Bosna Hersek'in istikrarına çarpan etkisi yapacağına inanıyorum. Projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Zira Sarajevo-Belgrad arasındaki bu yol gerçekten bölgeye çok ciddi bir sıçrama, çok ciddi bir ivme kazandıracaktır."



Enerji, savunma sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında atılabilecek adımların da gündemlerinin üst sıralarında olduğuna değinen Erdoğan, "Özellikle Türk Akımı Projesi'nin Bosna Hersek'e de intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." dedi.



"Bağlarımızı daha da kuvvetlendiriyoruz"

Özel sektörü Bosna Hersek'le ticaret ve yatırım yapmaları için teşvik etmeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Kültürel ve beşeri alanlardaki bağlarımızı daha da kuvvetlendiriyoruz ve TİKA'nın Bosna Hersek'teki gayretleri hepimizin malumudur, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TİKA yine Bosna Hersek'teki bu çalışmalarını sürdürecektir." diye konuştu.



Toplantılarda bölgesel ve uluslararası konuları da görüşme imkanı bulduklarını dile getiren Erdoğan, "Bilhassa ortak coğrafyamız olan Balkanlar'da bölgesel iş birliğinin ilerletilmesi üzerinde durduk. Birlikte liderlik ettiğimiz Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan ve Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan üçlü mekanizmaları toplantılarının en kısa zamanda gerçekleştirilmesi hedefimizi dile getirdik. Bosna Hersek aynı zamanda Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecinin dönem başkanlığını şu anda deruhte etmektedir. Bu vesileyle sürece olan katkılarımızı gözden geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.



Bosna Hersek'in gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu bir kez daha vurgulamakta yarar gördüğünü söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu doğrultuda Bosna Hersek'in karşılaştığı tüm sorunları adeta kendi derdimizmiş gibi çözmeye gayret gösteriyoruz. Bunun için gerek ikili gerek çok taraflı platformlarda Bosna Hersek'e her türlü desteği sahadaki tüm kurum ve kuruluşlarımızla sağlamaya devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi aramızdaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantılarıdır. İnşallah bunu da bu yıl yine Bosna Hersek'te yapacağız, onun tabii hazırlıklarını Dışişleri Bakanlıklarımız sürdürüyor ve burada da beklentimiz bir an önce Bosna Hersek'te hükümetin kurulması olayıdır."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bosna Hersek'ten et ithalatı noktasında da arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Bu akşam aynı zamanda Gıda Tarım Bakanımızla da bunları görüşmek suretiyle bölgeden ülkemize, devletten devlete et ithalatı konusunda atmamız gereken adımları da atacağız." ifadesini kullandı.



İki ülke arasında 2 anlaşma imzalandı

Basın toplantısı öncesinde iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı.



Buna göre, "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Ulaştırma, Altyapı Alanında İşbirliğine ve Özellikle Saraybosna-Belgrad-Saraybosna Otoyolu, Ekspres Yolu İnşaat Projesi'nin Gerçekleştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşması" Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik tarafından imzalandı.



"Bu güzergaha Bosna Hersek'in de bağlanması çok önemli"

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu söyleyen Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, ancak taraflar arasında özellikle ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Dodik, enerji ve eğitim alanında da anlaşmalar imzalanacağını ve ortak çalışmalar yapılacağını dile getirdi.



Dodik, "Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladığımız için son derece mutluyum. Bu anlaşma iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.



Görüşmelerde Saraybosna-Belgrad Otoyolu projesini de ele aldıklarını kaydeden Dodik, "Bu proje, hem Bosna-Hersek hem de bütün bölge için çok önemlidir. Türkiye'nin de Doğu ile Batı arasındaki bağlantısına katkısı olacaktır." şeklinde konuştu.



Dodik, ikili ilişkilerde farklı anlayışlara sahip olunduğu zaman bile karşılıklı anlayışla sorunları çözmek için çabaladıklarını söyledi.



Türkiye'nin Bosna-Hersek'in Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi yolundaki gayretlere ve NATO'ya üyelik gibi konulara destek verdiğini ifade eden Dodik, görüşmelerde bu konuları da ele aldıklarını anlattı.



Dodik, NATO ile Barış İçin Ortaklık kapsamında halihazırda iş birlikleri olduğunu hatırlatarak, bu konuda sahip oldukları farklı görüşleri de masaya yatırdıklarından bahsetti.



Dodik, Bosna-Hersek'in Türk Akımı Projesi'ne dahil olmasına ilişkin, "Türkiye'yi Batı'ya bağlayan bu güzergaha Bosna Hersek'in de bağlanması çok önemli." diye konuştu.



Saraybosna'da özellikle kış aylarında doğal gaz ihtiyacı kapsamında önemli ekonomik sorunlar yaşandığına işaret eden Dodik, bu kapsamda da bir projeyi detaylandıracaklarını bildirdi.



Dodik, konuşmasını, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna-Hersek'in huzur ve istikrarı için verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum." sözleriyle tamamladı.