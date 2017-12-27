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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'tan ayrıldı

- Erdoğan, üç ülkeden oluşan Afrika turunu tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 20.20'de Tunus'tan ayrıldı

27 Aralık 2017 Çarşamba 20:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'tan ayrıldı
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TUNUS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeden oluşan Afrika turunu tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 20.20'de Tunus'tan ayrıldı.

Erdoğan'ı, Kartaca Uluslararası Havalimanı'ndan Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Lazhar Karouichebbi, Tunus şehri Valisi Chedly Bouallegue, Belediye Başkanı Saief-Allah Lasram, Devlet Protokol Müdürü Mondher Mami ile Tunus'un Ankara Büyükelçisi Fayçal Ben Mustapha, Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve büyükelçilik personeli uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Tunus'dan ayrıldı.

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