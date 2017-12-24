Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile görüşme ile ilgili verilmiş kararım henüz yok

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında resmi ziyarette bulunacağı Sudan'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.



Ziyaretin Sudan, Çad ve Tunus'u kapsayacağını dile getiren Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve iş adamlarından oluşan geniş bir heyetle ilk olarak Sudan'a gideceklerini belirtti.



Cumhurbaşkanlığı döneminde Afrika kıtasına yönelik üst düzey ziyaretlere atfettikleri önem çerçevesinde 12 ülkeyi ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, "Aslında başbakanlığım döneminde 2005 yılını Afrika yılı ilan etmek üzere Afrika'ya farklı bir önem atfedeceğimizi de söylemiştik. O zamanlar bizim 12 büyükelçiliğimizin olduğu Afrika'da hamdolsun bugün 39 büyükelçiliğimiz var. Yeter mi? Hayır. Afrika'nın tamamına büyükelçiliklerimizle girecek, Afrika halklarıyla milletimizi buluşturma gayreti içinde olacağız." diye konuştu.



Erdoğan, İslam aleminin Kudüs meselesi etrafında kenetlendiği bir dönemde bu kardeş ülkeleri ziyaret etmekten ayrıca memnuniyet duyduğunu söyledi.



"Sudan'ın desteğini hiçbir zaman unutmayacağız"

Ziyaret çerçevesinde ilk olarak bugün ve yarın Sudan'da olacağını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Sudan, güçlü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz, kalbimizde müstesna bir yeri olan dost, kardeş ülke. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından gerek Sudan yönetimi gerek Sudan halkı bize en anlamlı desteği veren ülkelerin başında gelmiştir. O gece boyunca Sudanlı kardeşlerimiz ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz, geleceğimiz için hem dua ettiler hem de Hartum olmak üzere birçok şehirlerinde gösteriler yaptılar. Bu desteği hiçbir zaman unutmayacağız. İstanbul'da düzenlenen Kudüs Zirvesi'ne Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir bizzat katılarak ortak davamıza en üst düzeyde destek vermiştir. Bunun için Sudanlı kardeşlerimizi müteşekkiriz."



Erdoğan, ziyaretin, Sudan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olması nedeniyle de ayrıca önem taşıdığını söyledi.



Sudan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey oluşturma noktasında bu vesileyle adım atacaklarını belirten Erdoğan, temaslarda ikili iş birliği ve gündemeki konuları ele alma fırsatı bulacaklarını dile getirdi.



Port Sudan ve Türkiye'nin kültürel mirasının bulunduğu Savakin şehirlerinde de incelemelerde bulunacaklarını, Sudan Meclisine hitap edeceğini aktaran Erdoğan, iş adamlarını bir araya getiren iş forumuna katılacağını bildirdi.



Afrika turunun ikinci ayağında Çad'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceğini, bu ziyaretin de Çad'a Cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk ziyaret olacağını vurgulayan Erdoğan, burada müzakereleri tamamlanan bazı anlaşmaların imzalanacağını vurguladı.



Tunus

Çad'dan Tunus'a geçeceklerini dile getiren Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Sizlerin de bildiği gibi yaklaşık 7 yıl önce Tunus halkının başlattığı demokrasi yürüyüşü tüm bölge için ilham kaynağı olmuştu. Tunus, millet iradesine dayalı çoğulcu demokrasiye kısa zaman içinde çok başarılı bir geçiş yaptı. Türkiye bu süreçte Tunus'a en güçlü desteği veren ülkelerin başında gelmiştir. 2013 yılında Tunus ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin teşkiline dair ortak bildiri imzaladık. Böylece ikili ilişkilerimizi stratejik düzeye çıkardık. Bu ziyaretim sırasında değerli dostum Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'yi ziyaret ederek gündemimizdeki konuları ele alacağız ve geleceğe yönelik atılacak adımların planlamasını yapacağız. Ayrıca Türkiye-Tunus Ekonomik Yatırım Forumuna da birlikte iştirak edeceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2005'ten itibaren Afrika kıtası ile işbirliğinin giderek güçlendiğini gördüklerini belirtti.



FETÖ ile mücadele

Başta ticaret ve yatırım olmak üzere bütün kıta ülkeleriyle farklı bir ivme yakaladıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bildiğiniz gibi Somali'den Senegal'e, Cezayir'den Mozambik'e kadar Türk müteşebbisler gerçekten başarılı projelere imza attılar. Bugün Afrika'nın dört bir tarafında ülkemizin bayrağı gururla dalgalanıyor. Bu ziyaretlerimizle hem iş adamlarının önünü açıyor hem de kazan kazan esasına dayalı olarak bu dayanışmayı güçlendiriyoruz.



Ayrıca FETÖ ile mücadele noktasında Afrikalı kardeşlerimizi de uyarma imkanı buluyoruz. Şu anda Afrika'nın birçok ülkelerinde FETÖ'ye ait okulların onlardan alınmak suretiyle Maarif Vakfına devredildiğini görmenin de mutluluğu içindeyiz. Bu örgütün birçok Afrika ülkesinde emperyalistlerin uşaklığını, gönüllü taşeronluğunu yaptığını da gayet iyi biliyoruz.



Hayır, eğitim, diyalog diyerek milleti kandıran Feto'cu alçaklar, Afrikalı kardeşlerimizin ihtiyaçları üzerinden de sömürü çarklarını özellikle döndürüyorlar. 15 Temmuz gecesi yaşananlar tüm dünyada bu örgütün gerçek yüzünü ifşa etti. Birçok Afrika ülkesi darbe teşebbüsünün hemen ardından hem FETÖ'cüleri sınır dışı etti hem de örgüte ait okulları Maarif Vakfımıza devretti. Gün geçtikçe bu sayının arttığını görüyoruz. Daha da artacağına inancım tamdır. Bu katil sürülerini Afrika kıtasında da barındırmamakta kararlıyız. Bu ziyaretimin bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum."



Trump'la görüşme

BM'nin Kudüs kararı sonrası ABD Başkanı Trump ile görüşme ihtimaline dair Erdoğan, "Kendisini öyle veya böyle yine de tabii ki arayabiliriz ama şu anda bir verilmiş kararım henüz yok." ifadelerini kullandı.



KHK ile yapılan 'tek tip' düzenlemesi

KHK ile yapılan 'tek tip' düzenlemesi ile ilgili olarak Erdoğan, "Bu, aslında mağdurların, mazlumların bir talebidir de. Aslında bu sese bir kulak vermedir. Bu sese kulak vermenin de bir adımıdır bu. Bu, Türkiye'nin kendine mahsus bir olay değil. Şu anda ABD bunu uyguluyor, dünyanın değişik yerlerinde bu uygulanıyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından resmi temaslarda bulunmak üzere, özel uçak "TUR" ile saat 10.40'ta Sudan'a gitti.



Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Ankara Valisi Ercan Topaca ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna uğurladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Sudan'a gitti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turu kapsamında Sudan'ın ardından Çad ve Tunus'ta da resmi temaslarda bulunacak.



Muhabir: Mümin Altaş, Yeşim Sert Karaaslan







