Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütüne teslim edilmiş belediyeler borç batağındaydı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütüne teslim edilmiş belediyeler, kaynağı başka yere aktardıkları için borç batağındaydılar. Bu belediyelerin kamu kurumları yanında, esnaftan müteahhide kadar tüm borçları ödendi, ödeniyor. Aynı şekilde şehirlerimiz, geçmişte görmedikleri hizmetlerle de hamdolsun tanışıyor." dedi.

Erdoğan, belediye başkan vekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce'nin de yer aldığı kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'nun riyasetinde yeni, farklı bir anlayışla Türkiye genelinde, halk arasında "kayyum" adıyla tanımlanan bir sürecin birlikte yürütüldüğünü dile getirdi.

Bu sürecin içerisinde de valilerin riyasetinde vali yardımcıları ve kaymakamların önemli görevler ifa ettiğini belirten Erdoğan, belediye başkan vekillerine, görev yaptıkları yerlerdeki başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Erdoğan, belediye hizmetlerinin milletin günlük hayatının 24 saatini, her dakikasını kapsayan ve oraları gerçekten çok çok farklı, dokunaklı hale getiren bir anlayış olduğuna dikkati çekerek, bu bakımdan belediye hizmetlerindeki iyi veya kötü en küçük bir değişimin, belde halkı tarafından anında hissedileceğini, görüleceğini ve değerlendirileceğini ifade etti.

"İstanbul gibi bir şehrin belediyesini yönetmiş bir siyasetçi olarak yaptığınız işlerin zorluğunu, önemini ve aynı zamanda verdiği keyfi en iyi bilen kişiyim." diyen Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bunun çok daha farklı bir durum arz ettiğini söyledi.

Belediye başkanlığının aynı zamanda demokrasinin de en kilit görevlerinden biri olduğuna vurgu yapan Erdoğan, kendilerinin hep, demokrasinin yerelden başladığını söylediklerini, buna da inandıklarını kaydetti.

"Terör örgütü mensuplarının seçilmiş belediye başkanlarını tokatladığı günler yaşandı"

Kendisini seçenlere karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen belediye başkanlarının da çıkabileceğini dile getiren Erdoğan, bunlarla ilgili İçişleri Bakanlığının idari bakımdan, yargının da adli bakımdan gereken takipleri yaptığını, hükmünü de verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yakın geçmişte ülkemizde bölücü örgütün güdümündeki bir partiye mensup belediye başkanları, kendisine oy verenlere topyekun ihanet etmişlerdir. Kendilerine, millete hizmet etmeleri için teslim edilen devletin araçlarını, gereçlerini, insan kaynağını, mali imkanlarını götürüp terör örgütünün emrine vermişlerdir. Bu ülkede maalesef terör örgütü mensuplarının, seçilmiş belediye başkanlarını belediye binalarının bodrum katlarında hesaba çektiği, sorguladığı, tokatladığı günler yaşandı. Bunları da biliyoruz. Seçilmiş belediye başkanları, bu duruma karşı çıkmak yerine adeta kurulmuş oyuncaklar gibi kendilerine söylenen her şeyi yapmışlar, edilen her hakareti sineye çekmişlerdir."

Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokrasiyle yönetilen, milli iradeyi her şeyin üzerinde gören bir devlet olduğunun altını çizen Erdoğan, "Ama bu durum, milli iradeye teslim edilen yetkilerin, terör örgütlerine peşkeş çekilmesine, demokrasinin teröre teslim edilmesine göz yumacağımız anlamına da gelmiyor. Tam tersine, demokrasinin vazgeçilmez bir parçası durumundaki hukuk devletine olan saygımız gereği, bu çarpık tabloya müdahale ettik." ifadesini kullandı.

"İçişleri Bakanlığı ve yargı üzerine düşenleri yaptı"

Bir yandan İçişleri Bakanlığının, diğer yandan yargının üzerine düşenleri yaptığını ve yapmaya devam ettiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milleti, temsil görevini yerine getirme kabiliyetini kaybetmiş belediye başkanlarını görevlerinden alarak, yerlerine Mülki İdare Teşkilatımızdan vali, kaymakam unvanlı arkadaşlarımız vekaleten getirildi. Terör örgütüne teslim edilmiş belediyeler, kaynağı başka yere aktardıkları için borç batağındaydılar. Bu belediyelerin kamu kurumları yanında, esnaftan müteahhide kadar tüm borçları ödendi, ödeniyor. Aynı şekilde şehirlerimiz, geçmişte görmedikleri hizmetlerle de hamdolsun tanışıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vekaleten belediye başkanı olan valilerin, kaymakamların 40 yıllık belediyeci gibi çok güzel hizmetler geliştirdiklerini, bu belediyeleri, ülkenin diğer bölgelerindeki başarılı belediyelerle eşleştirerek tecrübe ve proje paylaşımı da sağladıklarını anlattı.

Bugün bölgeki vatandaşların, belediye başkan vekillerinden memnuniyetlerinin yüzlerinden okunduğunu belirten Erdoğan, "Dün gece Diyarbakır'daki iftarda kanaat önderleriyle beraberdik. Hepsi hem duada hem teşekkürde bulundular. Bunun için ben de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Bölgede anlayış değişikliği

"Sizler sadece görev yaptığınız yerlerdeki vatandaşlarımıza hizmet etmekle kalmadınız, sizler aynı zamanda devletin vitrindeki yüzü olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni, oralarda yaşayanların nezdinde ibra ettiniz." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölge halkı, devletin kendilerine sadece askeriyesiyle, polisiyle, sadece kırsalda verdiği sınırlı hizmetle değil, aynı zamanda belediye çatısı altında da samimi bir şekilde sahip çıktığını gördü. Terörle mücadelede son dönemde elde ettiğimiz önemli halk desteğinin gerisindeki sebeplerden biri de işte bu anlayış değişikliğidir. Bu bakımdan gerçekten tarihi bir misyona sahip olduğunuza inanıyorum. Cumhurbaşkanı sıfatıyla şahsım başta olmak üzere hükümetimizle, İçişleri Bakanlığımızla, diğer kurumlarımızla daima yanınızda olacağız. Her birinize görev yerlerinizde başarılar diliyorum. Bizleri bir araya getiren İçişleri Bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum."

Muhabir: Ali Kemal Akan