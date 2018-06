Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin başlarını inlerinde eziyoruz

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Ankara muhtarlarıyla sahur programında bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kütüphanemiz, içinde yer alacak 5 milyon cilt kitabıyla, toplantı ve çalışma salonlarıyla, internetinden ikramına kadar tüm hizmetleriyle inşallah kendi alanında ülkemizin bir numarası olacak." diye konuştu.



Kütüphanenin 24 saat hizmet vereceğini ve burada yapılacak ikramların ücretsiz olacağını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bu aralar millet kıraathanesi diye anlatıyorum ya meydanlarda, onun bir numaralı örneği burası. Bunu eleştiriyorlar, neye benzetiyorlar? Şaşırıyorum, koskoca bakıyorsun güya ana muhalefetin başı bunu kalkıp kumarhaneye benzetiyor. Niye, çünkü bunların fikri neyse zikri de odur veya zikri neyse fikri de odur. İskambil masalarından ömrübillah kalkmayan, okey taşlarından hiçbir zaman kurtulmayanlar buraları ona benzetir. Nasıl yapıldığını, yapılacağını ekranlarda da göstermeme rağmen anlamamakta direniyorlar."



"Ne eleştiriyorsun be kardeşim, sen de yap senin de olsun"

İstanbul Merkezefendi'de Zeytinburnu Belediyesinin yaptığı bir millet kıraathanesi olduğunu ve oraya bir gece ziyarette bulunduklarını anımsatan Erdoğan, 800 metrekarelik bir alana kurulan kıraathanede 17 bin cilt kitabın bulunduğunu bildirdi.



Gençlerin ders çalıştığını gördüğünü anlatan Erdoğan, "Eleştirmeye başladılar. Ne eleştiriyorsun be kardeşim, sen de yap senin de olsun, bırak. Ama bunu yapmak için dertli olacaksın, dertli. Dertli olmayan bunu yapamaz. Bizim gencin haliyle derdimiz var, hallenme derdimiz var. İnşallah şimdi proje bu hafta içinde bitiyor, bu projeleri hayata geçireceğiz ve Türkiye'de bütün vilayetlerimizin büyüklüğüne göre belli metrekarelerde, 100, 200, 400, 600, 800 metrekare gibi bu projeleri yapacağız ve buraları kitaplarla inşallah dolduracağız." ifadelerini kullandı.



Eskişehir'de dün akşam bir kıraathaneyi ziyaret ettiğini dile getiren Erdoğan, "Muhabbet yaptık, güzel oluyor, niye? Gence ruh veriyor, ruh. Genci bir defa fikirden, düşünceden koparmak başka bir şey ama gence bir fikri, bir düşünceyi kitapların arasında vermek bambaşka bir şey. Bundan korkmayacaksın, bundan çekinmeyeceksin. Kitaba doğru genci sevk edeceksin, yönlendireceksin. Bundan niye rahatsız oluyorsun? Onların ufkunu, onların önünü bunlarla açmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.



"Biz bu ülkenin hizmetkarı olacak bir nesil yetiştirmek istiyoruz"

Programda konuşan Erdoğan, Millet Kıraathaneleri Projesi'ne ve gençler arasında okumanın önemine değinerek, "Kalkıp da kitaptan uzak, fikirden, düşünceden uzak, ırak, böyle bir gençlikle bir yere gidilmez. Onlarla ne olur? Onlarla eli döner bıçağıyla, silahlı PKK terör örgütünün mensupları yetişir, dağlara bol bol eşkıya, terörist yetişir." ifadelerini kullandı.



"Biz bu ülkenin hizmetkarı olacak bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bizim derdimiz bu." diyen Erdoğan, bunun da millet kıraathaneleri gibi yerlerden, okullardan geçeceğini ve bunu ispatlayacaklarını vurguladı.



"AK Parti, Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı, onları yıkacak mısınız?"

Şu anda Türkiye'nin 3,5 kat büyüdüğüne ve bunların durup dururken olmadığına vurgu yapan Erdoğan, "Bizim vizyonumuz 2053'te, 2071'de evlatlarımızın Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere ulaştırmasıdır. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de milletimize biz bunları vadediyoruz. Diğer partiler ne yapar bilemem ama vaatleri ortada. Onlar sadece yıkmayı, durdurmayı, engellemeyi, satmayı, bozmayı vadediyor." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserleriyle ortada olduklarını söyleyerek, Ankara'da yaşanan değişime dikkati çekti.



Esenboğa Havalimanı'nı, havalimanına giden yollardaki değişimi, Ankara'da hayata geçirilen altyapı, üstyapı çalışmalarını anlatan Erdoğan, salondaki muhtarlara bu konuda düşünme ve bazı soruları sorma noktasına gelme çağrısında bulundu.



"Olur ya birileri önünüze geldiğinde bunlar rahatlıkla onlara sorulabilir." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"AK Parti, Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı, siz onları yıkacak mısınız? AK Parti, 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı, siz onları işten atacak mısınız? AK Parti, Türkiye'ye bin 245 yeni hastane, 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, siz onları da kaldırıp atacak mısınız? Buyurun şu anda Bilkent'te muhteşem bir şehir hastanesini bitirmek üzereyiz. Şurada bir iki ay içerisinde açacağız.



Yine Etlik'te devam eden bir şehir hastanemiz var, o da önümüzdeki yıl inşallah açılacak. Peki bunları durduracak mısınız? Şu ana kadar Türkiye genelinde beş şehir hastanesini hizmete aldık, onların kapısına kilit mi vuracaksınız? AK Parti, Türkiye'de TOKİ'yle 817 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptı, onları yıkacak mısınız? AK Parti, Türkiye'de 20 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptı, siz bunları yeniden tek geliş tek gidişe mi çevireceksiniz?"



Eskiden Esenboğa Havalimanı'na giderken TOKİ'nin yaptığı binaların yerinde gecekondular olduğunu dile getiren Erdoğan, onların yol açtığı görüntü kirliliğine işaret etti.



Erdoğan, "AK Parti, Türkiye'de Yüksek Hızlı Tren hattı yaptı, mevcut tren hatlarını modernize etti. Siz yeniden kara trene mi döneceksiniz? AK Parti, Türkiye'de 29 yeni havalimanı inşa etti, yurt dışı uçuş noktalarının sayısını 307'ye çıkardı. Bilir misiniz dünyada şu anda en fazla uçuş noktasına giden havayolu Türk Hava Yollarıdır." değerlendirmesinde bulundu.



"16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük"

Emeklilerin maaşlarını 2, 3, 4 katına çıkarttıklarını, en son bayram ikramiyesi getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Allah aşkına 16 yıl önce muhtarlarımız ne maaş alıyordu? Söyler misiniz, işte buyrun 40, 50 lira. Şimdi ne alıyoruz? Bin 600. Nereden nereye. Silah veriyorlar mıydı? Biz silahı verdik mi? İnanın bunlara sorun, haberi bile yoktur. Biz 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Bunlara sorun 'Siz küçültecek misiniz?'



Marmaray'ı yaptık, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim ile Osmangazi Köprüsü'nü, Adıyaman'da Nissibi Köprüsü'nü... Daha nice dev eseri ülkeye kazandırdık. Bunların hepsini de dinamitleyip yerle yeksan mı edeceksiniz? Bunlara sormak lazım. AK Parti, savunma sanayinde insansız hava araçlarını yaptı. Silahlı insansız hava araçlarını yaptık. Bize Amerika, İsrail... Amerika bize vermezdi, 'Kongre müsaade etmiyor' derdi. İsrail, verirdi, 10 tane verdi bize, arıza yaptığı zaman da bakmazdı ama şimdi biz artık bunları kendimiz yapıyoruz. Tüfekler, füzeler, toplar, tanklar bunlar yapılıyor."



"Sandıktan çıkacak sonucun başımızın üzerinde yeri var"

Terör örgütlerinin başlarını inlerinde ezdiklerini vurgulayan Erdoğan, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde teröristlerin üstüne gittiklerine dikkati çekti.



Afrin ve Cerablus'ta teröristlere karşı yürütülen operasyonları anımsatan Erdoğan, "Her iki tarafta 4 bin kilometrekarelik alanda şimdi bize gelen mülteciler geri dönmeye başladı. 200 bin kadar mülteci şu anda tekrar kendi topraklarına döndüler. İnşallah daha fazlasıyla topraklarına dönecekler." değerlendirmesinde bulundu.



Erdoğan, salonda bulunan muhtarlara şöyle seslendi:



"Ben şimdi sizlerden ve tüm milletimden rica ediyorum; şüphesiz ki muhalefet adayları da karşınıza gelecektir, muhtarsınız ama onlara bir şeyi sormayı bence ihmal etmeyin. Ankara, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak ülkemizin bugünlere gelmesinde lokomotif vazifesi gördü. Şimdi Türkiye yeni bir atılımın eşiğinde, Ankara yine lokomotif görevine devam etmeli.



Sizlerle birlikte ülkemizin önümüzdeki yarım asrına, bir asrına yön vereceğiz. 24 Haziran seçimleri işte bu kritik yol ayrımında hepimiz için önemli bir yol ayrımı. Bugüne kadar milletimize hep güvendik, hep milletimizin iradesine teslim olduk, 24 Haziran'da da yine kendimizi milletimize teslim ediyoruz. Sandıktan çıkacak sonucun başımızın üzerinde yeri var."



Türkiye'nin aydınlık yarınları için proje ve planlarının tamam olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bazıları diyor ki 'Çok kaliteli bir kadromuz var.' Kimdir kadro, açıkla? Böyle bir şey yok ama bizim kadromuz kendini ispatlamış bir kadro, bizim kadromuz piyasada, arazide olan bir kadro. Dolayısıyla da onun bu şekilde 'gizli kapaklı yürümesi' diye bir şey yok. Ekonomiyse ekonomi kadromuz belli, sanayiyse sanayi kadromuz belli, sağlıksa sağlık kadromuz belli, eğitimse eğitim kadromuz belli ve bunlarla beraber güçlenerek yola devam ediyoruz." diye konuştu.



"Muhtarlarımızdan sandıklara sahip çıkmanızı istiyoruz"

Erdoğan, milletin, emaneti kendilerine tevdi ettiği takdirde 16 yıldır olduğu gibi gece gündüz çalışarak hizmete devam edeceklerini söyledi.



"Muhtarlarımızdan, sandıklara sahip çıkmanızı istiyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Sandığa yansımayan her oy, ülkemizin geleceğinin inşasından eksilen bir tuğladır. Hiçbir kardeşimin böyle bir vebalinin altına girmek istemeyeceğini biliyorum. Ben bir kez daha sahurumuzu teşrifleriniz için her birinize şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. 'Güçlü Meclis, güçlü hükmet, güçlü Türkiye' diyoruz, bunu başarmamız lazım."