Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.



Afyonkarahisar'ın zaferiyle ağustos ayını şereflendirdiğini belirten Erdoğan, "Koç yiğitler yatağı Afyon. Kurtuluşun, dirilişin, direnişin şehri Afyon. Görkemli Karahisar Kalesi'nin şehri Afyon. Gazi'nin ifadesiyle 'İstiklalimizin kilit şehri' Afyon. Yolların kavşağı, gönüllerin sultanı Afyon. Seni yürekten selamlıyorum Afyon." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Afyonkarahisar'ın demokrasinin ve milli iradenin kalesi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Şüheda yurdu Afyonkarahisar'dan vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için toprağa düşen aslanları rahmetle yad ediyorum. Bugün bir kez daha Afyonkarahisar'da olmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sevginiz, ahde vefanız, hayır dualarınız için her birinize teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde Afyonkarahisar geleneğini yine bozmadı. 2001'de AK Parti'nin kuruluşuna şahitlik eden Afyonkarahisar, yine milli iradenin, milletin adamının yanında saf tuttu. Yüzde 55,4 ile AK Parti'yi zirveye taşıyan, yüzde 68 gibi rekor bir oy oranıyla şahsımı Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören Afyonkarahisarlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin."



"İstikrar ve istikbalimizi oylayacaksınız"

AK Parti'nin Afyonkarahisar'da kurulduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Buradan yola çıktık. Ne bereketli yola çıkıştı. Hamdolsun o günden bugüne, 17 yıl hep tek başımıza iktidar olduk. Şimdi önümüzde yeni bir imtihan, yeni bir seçim var. Türkiye 31 Mart günü hayati önemde bir seçim yaşayacak. 31 Mart'ta sandıkta belediye başkanları ve meclis üyeleriyle, muhtarlarla beraber istikrar ve istikbalimizi oylayacaksınız. 31 Mart'ta vatanımızın geleceği adına çok kritik bir karar vereceksiniz. Türkiye'nin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın geleceği için 31 Mart seçimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz. 31 Mart günü, oylarımızla, desteklerimizle, özellikle ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı bozmamız gerekiyor."



"Gönül kazanacaksın ki hizmet veresin"

Afyonkarahisarlıların kendilerini yalnız bırakmadığı gibi kendilerinin de gece gündüz demeden kentin huzuru için çalıştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Sizlerin refahı ve huzuru için koşturuyoruz. Afyon gelişsin diye, Afyon büyüsün, Afyon tarihine, şanına, konumuna layık hizmetler alsın diye mücadele ediyoruz. Çünkü bizim siyasetimiz, gönül kazanma siyasetidir. Gönül kazanacaksın ki hizmet veresin. Bizim siyasetimiz kalpleri fethetme siyasetidir. Millete efendilik olmaz, millete hizmetkarlık olur. Millete efendilik taslayanlarla aramızdaki en büyük fark işte bu gönül farkıdır. Biz milletimizin efendisi değil, milletimiz ve ülkemizin hizmetkarıyız.



Bizim rotamızı siz çiziyorsunuz. İstikametimizi yine siz belirliyorsunuz. Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz. Biz, laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın, Türkiye'yi hedefleri, hayalleriyle buluşturmanın gayretindeyiz. Konuştuğumuz zaman da CHP'nin başındaki zat gibi yalanla, iftirayla değil yatırımlarımızla, hizmetlerimizle, projelerimizle konuşuyoruz."



Kılıçdaroğlu'na açtığı davalar

Erdoğan, Kılıçdaroğlu aleyhinde "yalan ve iftira" içerikli beyanları nedeniyle açtığı bütün davaları kazandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz birisinden 1,5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçiğimi hep küçümsemiştir. Afrin'e girdiği zaman onlara maalesef yanlış yapmıştır. Teröristlerle mücadele ettiklerinde yanlış yapmıştır ve hiçbir zaman vatansever bir tutum göstermemiştir." ifadesini kullandı.



Erdoğan, "İşte şimdi Kandil'deki teröristler ona talimat veriyorlar ve HDP'ye ne diyorlar, 'CHP ile beraber seçime gireceksiniz.' diyorlar. Niye? 'AK Parti'yi çökertmek için böyle yapacaksınız, Cumhur İttifakı'nı çökertmek için böyle yapacaksınız.' Bay Kemal de bunu yerine getiriyor mu? Getiriyor ve onlarla beraber yürüyor mu? Yanında bir de adı 'İYİ' olan bir parti var. Bir de yanlarında adı Saadet olan bir particik var. Bunlar dörtlü çete. Bu dörtlü çete kime karşı birleşiyor? Cumhur İttifakı'na." diye konuştu.



Cumhur İttifakı'nın milliyetperver ve vatansever olduğunu vurgulayan Erdoğan, alandakilerle "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini tekrarladı.



Erdoğan, HDP'nin kongrelerinde İstiklal Marşı'nın bile okunmadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İstiklal Marşı'nı dahi okumayanlarla Bay Kemal, sen nasıl kol kola giriyorsun? İYİ Parti sen nasıl bunlarla kol kola giriyorsun? Saadet sen nasıl bunlarla kol kola giriyorsun? Bunlar kongrelerinde benim şu güzel bayrağımı dahi astırmayanlardır. İşte bizim farkımız bu. Onun için Afyonkarahisar'dan bunlara güzel bir Osmanlı tokatını 31 Mart'ta atmaya var mıyız? Bizi anlamak isteyen, farkımızı görmek isteyen hiç uzağa gitmesin, gelsin Afyonkarahisar'a baksın. Bizim başarılarımızın sırrına vakıf olmak isteyen işte bu meydana baksın. Maşallah bu ne coşku, bu ne muhabbet? Hamdolsun. Milletimizle kurduğumuz gönül bağına baksın."



"118 kalem hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve şürekasının Ankara'da rant kavgası verirken AK Parti'nin bugün burada olduğu gibi toplu açılış törenleri, mitingler ve ziyaretlerle, insanıyla kucaklaştığını vurguladı.



Karşılarında "zillet ve illet ittifakı" olduğunu söyleyen Erdoğan, onlar küçük hesaplarla boğulurken kendilerinin Afyonkarahisar'da toplam yatırım bedeli 1 milyar 172 milyon lirayı aşan 118 kalem hizmetin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini aktardı.



Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesinin kazandırdığı, aralarında kavşaklar, alt geçitler, içme suyu tesisleri, cemevi ve Kuran kurslarının bulunduğu eserlerin açılışını yaptıklarını, İl Özel İdaresinin 76,5 milyon liralık yatırımla vatandaşın istifadesine sunduğu asfalt, isale, sulama çalışmalarını hizmete aldıklarını, Devlet Su İşlerinin 97 milyon liralık yatırımla şehre kazandırdığı göletlerin, içme suyu ve sulama tesislerinin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



Tarım ve Orman Bakanlığının bitirdiği tesisleri, çevre düzenlemelerini, alt yapı projelerini ve 157 firmaya sağladığı yatırım desteklerini hizmete sunduklarını belirten Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 307 milyon liralık yatırım bedeliyle halkın kullanımına sunduğu yolları, köprülü kavşakları, bölünmüş yolları, alt geçitleri, demiryolu yenileme ve yapımlarını bugün resmen hizmete aldıklarını ifade etti. Ayrıca, Afyonkarahisar merkez ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığınca inşaası tamamlanan okulları, yurtları, liseleri ve derslikleri hizmete açtıklarını anlatan Erdoğan, Kredi Yurtlar Kurumunun Bolvadin'e kazandırdığı 500 kişilik yükseköğrenim yurdunun, Gençlik ve Spor Bakanlığının inşa ettiği 3 bin kişilik Prof. Dr. Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonu'nun açılışını yaptıklarını kaydetti. TOKİ tarafından merkez ve ilçelerde inşaası tamamlanan konutları, camileri ve ticaret merkezlerini hizmete aldıklarını bildiren Erdoğan, "Çeşitli kurumlarımızın hizmet binalarını, restorasyon çalışmalarını, yatırım desteklerini, canlı hayvan borsalarından doğalgaz boru hatlarına kadar pek çok yatırımı bugün resmen şehrimize kazandırıyoruz." dedi.



"Sosyal devlet' kavramını yeniden ayağa kaldırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın gerek belediye gerekse kamu yatırımlarında AK Parti'nin hizmet siyasetini en iyi bilen şehirlerden olduğunu belirterek, 17 yıl öncesinin Afyonkarahisar'ı ile 2019'un Afyonkarahisar'ı arasında dağlar kadar fark olduğunu söyledi.



AK Parti'nin kuruluşunu ilan etmek için 2001 yılında Afyonkarahisar'a geldiklerinde kendi yağıyla kavrulmaya çalışan, kamu hizmetlerinden yeterince istifade edemeyen, adeta unutulmuş, kaderine terk edilmiş bir şehir gördüklerini anlatan Erdoğan, yaptıkları yatırımlarla Afyonkarahisar'da yılların ihmaline son vermekle kalmadıklarını, aynı zamanda her alanda şehre çağ atlattıklarını dile getirdi.



Kente son 16 yılda 21,5 katrilyon lira tutarında yatırım yaptıklarının altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Biz buyuz. Eğitimde 2 bin 517 yeni derslik, 45 bin öğrencinin öğrenim gördüğü şehrimize ikinci devlet üniversitesini, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini kurduk. Birinciyi de biz kurduk. Yükseköğrenim öğrencileri için 11 bin 541 kapasiteli yurt binalarını hizmete açtık. Afyonlu genç kardeşlerimiz için 15 bin seyirci kapasiteli bir stadyumu, Sandıklı Gençlik Merkezi'ni futbol sahaları, spor salonlarını inşa ettik. Geçmişte adeta unutulan bir kavramı, 'sosyal devlet' kavramını yeniden ayağa kaldırdık. Sanayicimizi, memurumuzu, işçimizi desteklediğimiz kadar Afyonlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da yardımına koştuk. Şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize toplam 1,2 katrilyon lira tutarında kaynak aktararak destek sağladık."



"Çiftçilere 1,7 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik"

Çiftçilere 1,2 katrilyon tutarında kaynak aktardıklarını ve 1,7 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdiklerini bildiren Erdoğan, ayrıca girişimcilere de toplam 6 katrilyon lira tutarında yatırım teşviki sağladıklarını anlattı.



Erdoğan, desteklere ilave 17 bin istihdam oluşturduklarını belirterek, "44 bin iş yerimize 916 milyon lira tutarında SGK prim teşviki verdik. Sağlıkta aralarında 400 yataklı Afyon Devlet Hastanesinin ve 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin de olduğu 20'si hastane toplam 40 sağlık tesisini şehrimize biz kazandırdık." diye konuştu.



Bunun yanı sıra 13 sağlık tesisinin yapımının devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, Emirdağ'a, Başmakçı'ya ve Dinar'a yapılacak devlet hastanelerinin de plan ve proje çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.



TOKİ vasıtasıyla 8 bin 648 konut projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Bizden önce Afyon'da ne kadar bölünmüş yol vardı, 54 kilometre. Biz buna 517 kilometre ilave ettik, oldu 571 kilometre. Aramızdaki fark bu. Çay-Bolvadin-Emirdağ yolu, Afyon-Şuhut Yolu ve Akşehir-Afyon yolunun tamamı bu yıl bitiyor. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir Yüksek Hızlı Tren projemizle Afyonkarahisar'ı İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e bağlıyoruz. Nasıl, iyi bir müjde değil mi? Afyon'a bu yakışır. Böylece Afyonkarahisar ile Ankara arası saat olarak neye düşüyor biliyor musunuz? 1,5 saate, İstanbul arası 3,5 ve İzmir arası 2 saate düşecek. Hakikaten bu millete yakışır seyahatler yapacağız.



Eskişehir-Afyonkarahisar-Antalya Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmaları sürüyor. Manisa-Uşak-Afyon arasındaki demiryollarını ve Afyon-Konya hattını elektrikli ve sinyalli hale getirip modernize edeceğiz. Kütahya-Afyonkarahisar ve Uşak illerimize hizmet veren Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı'nı zaten bu bölgeye kazandırdık. Havalimanının yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 100 bine ulaştı. Afyonkarahisar'a bu arada 39 baraj, 22 gölet inşa ettik, 11 baraj ve 4 göletin inşası ise şu anda devam ediyor."



Erdoğan, ayrıca içme suyu arıtma tesisiyle Afyonkarahisar şehir merkezinin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacının çözüldüğünün altını çizdi.



Yapılan sulama tesisleriyle 588 bin dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığına değinen Erdoğan, yapımı süren 14 sulama tesisinin tamamlanmasıyla 64 bin dekar arazinin daha sulamaya açılacağını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 90 bin dekar araziyi sulayacak sulama tesisinin de basınçlı kapalı sisteme dönüştürüleceğini anlattı ve Akarçay'ın da ıslahının yapıldığı bilgisini verdi.



Şehre yeni bir mesire alanı kazandırıldığını ifade eden Erdoğan, "İnşallah 31 Mart'tan sonra bu hizmet yolculuğumuzu hızlandırarak yola devam edeceğiz." dedi.



"Saldıranlara söz etmeyenler, bölücü örgütün siyasi uzantılarına siper oluyor"

Sayılı günlerin çabuk geçtiğini belirten Erdoğan, 40 gün sonra sandığa giderek vatandaşların oy kullanılacağını hatırlattı.



"31 Mart günü ülkemiz ve geleceğiniz adına kritik bir karar vereceksiniz. Kimin kimlerle yol yürüdüğünü, kimin kimlerle iş tuttuğunu sizler zaten takip ediyorsunuz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine ülkemizde çok büyük bir siyaset mühendisliği yapılıyor. CHP ile Pensilvanya, adı İYİ olan parti ile bölücü örgütün siyasi uzantısı, 'zillet ittifakı' şemsiyesi altında bir araya getiriliyor. Normal şartlarda sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler, kapalı kapılar ardında 'al gülüm ver gülüm' pazarlığına girebiliyor. Benim Afyonkarahisarlı kardeşim, bu teröristlere oy vermez, benim Afyonkarahisarlı kardeşim teröre bulaşanlara prim vermez. Türkiye'de adı millet düşmanlığına çıkmış, insanımızın değerleriyle, inancıyla, tarihiyle kavgalı ne kadar kesim varsa hepsi de koro halinde zillet ittifakına alkış tutuyor. Birkaç gün önce bu ittifakın küçük ortağı, İmralı'daki terörist başı ve diğer katiller için yürüyüş yapmaya yeltendi. Emniyet güçlerin tüm tedbirleri aldı ve böyle bir provokasyona müsaade etmedi."



"Polisimizin kararlı tavrı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü örgütünün siyasi uzantılarının tüm kışkırtmalarına, hakaretlerine, tehditlerine rağmen polisin kararlı tavrından asla taviz vermediğini vurguladı.



"Bu sırada örgütünün şehir kadrosundan sözde bir milletvekili, benim bir hanım polis kardeşimin kolunu ısırarak onu hastanelik etti." ifadesini kullanan Erdoğan, bu konuda gerekenin yapıldığını dile getirdi.



Bu saldırı karşısında ne CHP'den ne de ittifakın diğer ortaklarından tek bir kınama ve eleştiri duyulmadığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:



"Aynı şekilde geçen hafta Adana'da Seyhan'daki seçim büromuza arkadaşlarımız toplantı halindeyken, bölücü örgütün uzantıları tarafından bir terör eylemi düzenlendi. Bu kesimlerden yine bir tepki gelmedi, ancak aynı CHP bölücü örgütün emriyle yapılan eyleme hukuki sınırlar içinde müdahale eden polislerimizi 'vekiller dövülüyor' diyerek hedef göstermekten çekinmiyor. Özellikle söylüyorum, polisimize saldıranlara karşı tek söz etmeyenler, bölücü örgütün siyasi uzantılarına siper oluyor. Bunun adı iki yüzlülüktür, bunun adı, millet ve demokrasi düşmanlarına payandalık yapmaktır, bunun adı sokak terörüne sahip çıkmaktır."



"CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış zihniyetin işgali altında"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin ve ortağının tavırlarından cesaret alan Kandil'deki terör baronlarının artık doğrudan AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı hedef göstermeye başladığını belirtti.



Erdoğan, "Ne diyorlar, 'Batıda AK Parti'yi çökerteceğiz'. Önceki gün bir tanesi çıkmış, 'AK Parti'nin karşısında kim varsa onunla birlikte olun.' diye emir veriyor. Oradan talimatı alan bu örgütün Meclis'teki temsilcileri de çıkıyor, 'şuralarda kazanacağız, Batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyor. Millet yerine, bölücü örgütün desteği ve Pensilvanya'nın icazetiyle seçim kazanma hayali kurmak Türk siyaseti adına gerçekten utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.



"Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi olan FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır. Bugün CHP, şehirlerimiz, ülkemiz için en küçük bir projesi, hayali, hedefi olmayan, sadece kendi hiziplerinin, kendi ekiplerinin ikbali için çalışan dar kadrocu bir yapının esiri durumundadır. Biz ülkemizdeki muhalefetin kalitesi adına doğrusu üzüntülüyüz. Biz CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız adına üzüntülüyüz. Biz işte bu CHP'nin dümen suyuna girerek, PKK ve FETÖ ile aynı ittifakta yer alan diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız adına üzüntülüyüz. Bunun için 31 Mart seçimlerini sadece ülkemiz için değil, aynı zamanda CHP'yi esir alan bu gayri milli zihniyetten kurtulmanın da miladı olarak görüyoruz."



"31 Mart, siyaset mühendisliklerinin hüsrana uğradığı gün olacak"

Erdoğan, 31 Mart seçim sonuçlarının ülkenin CHP ve "zillet ittifakı" kamburundan kurtuluşunun başlangıcı olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:



"31 Mart, siyaset mühendisliklerinin bir kez daha hüsrana uğradığı gün olacaktır. İnşallah 31 Mart, her alanda Türkiye'nin önünü açacak, ülkemizi yeni ufuklara, yeni başarılara taşıyan özellikle böyle bir yolun kilometre taşları olacaktır. Onlar ne yaparsa yapsın biz muhakkak Rabiamızla yola devam edeceğiz. Onlar ne derse desin, kiminle kol kola girerse girsin biz şehitlerimizden ilham alarak yola devam edeceğiz. Her fırsatta Rabiamızı haykıracağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyeceğiz."



Notlar

Toplu açılış töreni için Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile donatılan Anıtpark Meydanı'na, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan "Sen yürü usta, aldırma kurda kuşa, bu hak dava yolunda Afyon senin yanında ", "Cumhuriyetin kazanıldığı, AK Parti'nin kurulduğu topraklara hoşgeldiniz", "Önce millet, önce memleket" ve "Belediye işi gönül işi memleket işi gönül işi" yazılı pankartlar asıldı.



Törende, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da birer konuşma yaptı.



Açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti milletvekilleri katıldı.



