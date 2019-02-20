Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanzim satışlarla fiyatlar yarı yarıya indi, daha da inecek

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Etimesgut Belediyesi önünde düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.



Etimesgutluları selamlayan Erdoğan, Ankara ahilerinin mirası olan bu güzel ilçede bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.



Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da verilen tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, Etimesgut'un bir şehitler ve gaziler diyarı olduğunu belirtti. Etimesgut'un 1984'ten bugüne kadar terörle mücadelede 157 şehit verdiğini aktaran Erdoğan, bunlardan 23'ünün 15 Temmuz şehidi olduğunu, aralarında Ömer Halisdemir ile 11 polis memurunun da bulunduğu 23 15 Temmuz şehidinin bu ilçede ikamet ettiğini anlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etimesgut'tan niçin bu kadar çok şehit çıkmıştır biliyor musunuz? Çünkü Etimesgut Türkiye'nin, Anadolu'nun bir özetidir. Anadolu hangi sevinçleri yaşarsa Etimesgut da onu yaşar. Ankara hangi tasaları çekerse Etimesgut da onu çeker. Anadolu gülerse Etimesgut güler, Anadolu ağlarsa Etimesgut ağlar. İşte bunun için Etimesgut'un şehidi, gazisi çok. İşte bunun için Etimesgut ülkesinin kıymetini iyi bilir. İşte bunun için Etimesgut devletinin beka meselesine sahip çıkar." diye konuştu.



Davalarının sadece seçim davası, sadece belediye davası olmadığını, her alanda ülkeyi ve milleti layık olduğu hizmetlere kavuşturma davası olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gönüllere girmeden seçim sandığından çıkmak bize haramdır. Peki biz gönüllere girmek için çalışırken CHP ne yapıyor? Etimesgut'a bu ilçeyle ilgisi olmayan, Kılıçdaroğlu'nun özel avukatlığını yapan bir ismi aday olarak gönderiyor. Hadi bunu geçtik diyelim. Bu kişinin FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir isim olmasına ne diyeceksiniz? 15 Temmuz'da en büyük bedeli ödeyen ilçede böyle bir şahsı aday göstermek bu ilçeye hakaret etmek değil midir? Etimesgut 31 Mart'ta bunun hesabını sormayacak mı? Biz ülkenin ve milletin selameti için Cumhur İttifakı'nı kuruyoruz, onlar terör örgütlerinin desteğini almak için ittifak yapıyor. Talimat nereden? Kandil'den. Kandil'in verdiği talimatla PYD/YPG hep birlikte bu örgütün dıştan destekçileri ve dikkat edin HDP ile CHP omuz omuza. Bunların yanında adı İYİ Parti olan bir parti. Bir de bunların yanında maalesef Saadet. Dörtlü çete. Biz de bunların karşısına Cumhur İttifakı olarak çıkıyoruz. Aramızdaki fark işte bu kadar nettir."



Yarın Cumhur İttifakı'nın resmen kuruluşunun birinci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, geçen yıl seçim ittifaklarıyla ilgili kanun teklifini AK Parti ve MHP olarak ortak imza ile Meclise sunduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Aradan geçen bir yıllık sürede ülkemize yönelik saldırılarda meydana gelen artışa baktığımızda bu ittifakın ne kadar hayırlı ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. Onun için de mahalli seçimlerde Cumhur İttifakı'nı devam ettirme kararı aldık. Hatta ittifak yaptığımız yerlerin sayısını çoğalttık. Buna karşılık CHP'nin başını çektiği zillet veya illet ittifakı PKK'sından FETÖ'suna, marjinal örgütlerinden adı iyi kendi karmakarışık partisine kadar kimi bulursa hepsini aynı çuvala doldurdu. Bunun adı ittifak değil iltihaktır. Nereye? Terör örgütlerine iltihaktır. Milletimiz, 31 Mart seçimlerinde, ben sizlere inanıyorum, inşallah bunun hesabını soracaktır. Şimdi gelin öyle bir cevap verin ki CHP genel merkezinden dahi duyulsun."



Alandakilere "Etimesgut, 31 Mart'ta ülkemize sahip çıkıyor musun, milli iradeye sahip çıkıyor musun, istiklaline ve istikbaline sahip çıkıyor musun, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun?" diye soran Erdoğan, kalabalığın hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının ardından "Rabbim sizlerden razı olsun. Kardeşliğimizi daim etsin." dedi.



Etimesgut'un ülkesine sahip çıkmanın yanında gelişmenin, büyümenin, kalkınmanın, hizmetin anlamını da çok iyi bildiğini belirten Erdoğan, bundan çeyrek asır önce adeta bir köy olan ilçenin bugün başkentin en önde yerleşim yerlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.



Bunun kolay olmadığını ifade eden Erdoğan, bir yandan ilçe belediyesinin bir yandan büyükşehir belediyesinin, bir yandan bakanlıkların yaptıkları yatırımlarla Etimesgut'un ve tüm Ankara'nın çehresini değiştirdiklerini bildirdi.



Ankara'ya yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, eğitimde 15 bin 709 derslik yaptıklarını, bugün 307 binden fazla üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü Ankara'ya son 16 yılda 12 yeni üniversite kurduklarını söyledi.



Yükseköğrenim öğrencileri için 10 bin 500 kişi kapasiteli yurtlar yaptıklarını belirten Erdoğan, bir kaç yıla kadar 13 bin 800 kişi kapasiteli yurt binalarını da hizmete açacaklarını kaydetti.



Sağlıkta, 140 tesisi şehre kazandırdıklarını, Etimesgut Devlet Hastanesine yeni bir bina yaptıklarını, bu yeni binada poliklinik hizmetlerinin verilmeye başlandığını aktaran Erdoğan, diğer bölümlerin de çok yakında açılacağını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'nın medarı iftiharı olacağına inandığım 3 bin 704 yataklı Bilkent ve 3 bin 577 yataklı Etlik şehir hastanelerinin inşaatı devam ediyor. Bilkent'i 14 Mart'ta resmen açıyoruz. Şu anda hasta alıyor, hasta kabulü başladı, bir taraftan ameliyatlar şu anda yapılıyor. Etlik Şehir Hastanesini ise bu yıl içinde sizlerin hizmetine sunuyoruz. Böylece 7 bin 281 yataklı sağlık tesislerini Ankara'mıza kazandırmış oluyoruz. Ankara-Niğde otoyolunun yapımı devam ediyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu ve Ankara-Sivrihisar otoyolu projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor."



"Ankara'yı yeni metro ağlarıyla örüyoruz"

Başkentte ve Etimesgut'ta yapılacak yatırımlara ilişkin bilgi veren Erdoğan, Türkiye'yi son 16 yılda hızlı trenlerle tanıştırdıklarını söyledi. Ankara'yı Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul ile birleştirdiklerini belirten Erdoğan, yeni hızlı tren hatlarıyla da Ankara'yı Türkiye'nin doğusu, batısı, güneyi ve kuzeyiyle birleştireceklerini ifade etti.



Ankara-İzmir ile Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hatlarının yapımının devam ettiğini dile getiren Erdoğan, Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren Garı yaptıklarını hatırlattı. Etimesgut'un da projesi olan Başkent Rayı hizmete aldıklarını anımsatan Erdoğan, Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve Tandoğan-Keçiören metrolarını da tamamladıklarını belirtti.



"Ankara'yı yeni metro ağlarıyla örüyoruz." diyen Erdoğan, Ankara'da var olan 64 kilometrelik raylı sistem ağına 30 kilometre uzunluğa sahip Kuyubaşı- Esenboğa havaalanı metrosu ile Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay hattı ve AŞTİ- Söğütözü bağlantısını kazandıracaklarını, toplamda 70 kilometrelik uzunluğa sahip 8 yeni metro hattı daha planladıklarını aktardı.



Sabancı Bulvarı'nı Bağlıca Bulvarı'na bağlayan 5 bin 250 metre uzunluğundaki 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nın 5 köprüsü ve alt geçidiyle bitirilip trafiğe açıldığını belirten Erdoğan, "Şimdi ise bu bulvarı Etimesgut Halk Ekmek bölgesinden doğrudan Etimesgut Merkez'e bağlayacağız. İstasyon Caddesi'ni de 3 alt geçit, 4 demir yolu köprüsü ve bir alt geçitle sağlı sollu bulvar haline getiriyoruz. Böylece ilçemizin önemli bir trafik meselesini halletmiş oluyoruz." diye konuştu.



Bağlıca ve Dodurga'dan otoyol bağlantısı kuracaklarını, Etimesgut Halk Ekmek Bölgesi'nden Yeni Bağlıca Bulvarı ve Hava Hastanesi'ne alternatif yollar açacaklarını dile getiren Erdoğan, Ayaş yolu Eryaman girişi ile Göksu Park önüne de köprülü kavşaklar yapacaklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın son 16 yılda savunma sanayisinin de başkenti ve kalbi konumuna geldiğine işaret ederek, "Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasında bulunan 4 firmamız başkentimizdedir. Savunma sanayimizin yüzde 80'i Ankara merkezlidir. Milli savunma sanayi projelerimizin hemen hepsinde Ankara'nın emeği, alın teri vardır. Ülkemizin ilk Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni, uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezini Ankaramızda kurduk." ifadelerini kullandı.



Başkente 13 Millet Bahçesi yapacaklarını belirten Erdoğan, Etimesgut Oğuzlar Mahallesi'nde de 52 dönümlük bir alanda Millet Bahçesi oluşturacaklarının müjdesini verdi. Buraya Millet Kıraathanesi de yapacaklarını anlatan Erdoğan, "Millet kıraathanesine gençlerimiz gelecek. Gençlerimiz orada dersini çalışacak, kahvesini, çayını, simidini, kekini hepsini orada ücretsiz olarak yudumlayacak ama bunlardan CHP anlamaz ben kıraathane diyorum, o kumarhane anlıyor. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Bunlardan derviş falan olmaz tabii, bu ayrı mesele." dedi.



Erdoğan, Etiler Mahallesi ile Askeri Lojmanların arasındaki Atatürk Orman Çiftliği arazisini milletin istifadesine sunacak bir proje hazırladıklarını da aktararak, şöyle devam etti:



"Göksu 2. Etap'ta da bir rekreasyon alanı projemiz var. Toplam 3,2 milyon metrekare alanda yapılacak ve 7 etaptan oluşacak dev bir proje olan Kanal Ankara'yı şehrimize kazandırıyoruz. Sadece çocuklara özel bir çocuk köyü yapıyoruz. Etimesgut'a bir itfaiye istasyonu kuruyoruz. Bunlar sadece yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın küçük bir kısmı. Hem Etimesgut Belediyemizin hem büyükşehrimizin hem de bakanlıklarımızın Ankara için daha pek çok projesi var. Cumhurbaşkanı olarak şahsım, Büyükşehir olarak Özhaseki, öbür tarafta Enver Bey olarak el ele verilecek ve Etimesgut'u daha farklı yere taşıyacağız. İnşallah 31 Mart'tan sonra hepsini birer birer hayata geçireceğiz."



Alandakilere, "31 Mart'ta memleket işi gönül işi diyor musun? Cumhur İttifakı'nı destekliyor musun? Tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor musun?" diye soran Erdoğan, "Bizim rotamız millet, gayemiz hizmet, siyasetimiz de gönülleri kazama, gönülleri fethetme siyasetidir." dedi.



"Derdimiz vatandaşımıza ucuza ürün sağlamak"

Son 16 yılda Türkiye'yi rekorlarla ve başarılarla tanıştırdıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bizden önce bu ülkenin kaynakları sadece belli kimselere, elitlere, Ankara ve İstanbul'daki belli ilçelere akardı, ilçeler, iller, hatta vatandaşlarımız arasında 'makbul', 'makbul olmayan' ayrımları yapılırdı. Biz bunların tamamına son verdik. İşçimizi, emeklimizi, askerimizi, polisimizi, sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi, öğretmenimizi gözeten, 82 milyonun her birinin huzuru ve refahı için çalışan bir kadro kurduk. İmkanlarımız genişledikçe herkesin bundan pay almasını sağladık." diye konuştu.



Hastanelerin 20 yıl önceki halini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:



"Tüpler, yağ bulabiliyor muyduk? Benzin istasyonlarında 24 saatte bize sıra geliyor muydu? Şu anda böyle bir şey var mı? Geçenlerde işte bu patlıcan, soğan, domates, bilmem ne falan tutturdular bu malum Bay Kemal'in taifesi, ne diyorlar; 'kuyruklar oluştu.' Bak iki kuyruk var. Bir kuyruk sizin döneminizdeki bir de bizim dönemimizdeki. Senin dönemindeki kuyruklar Bay Kemal, 'yokluk' kuyruğuydu. Bizdeki ise elhamdülillah 'varlık'. Her şey var. Üstelik fiyatlar yarı yarıya indi, daha da aşağı iniyor, inecek. 31 Mart'a kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmedi biz yola devam edeceğiz. TESKOMB, TESK, bu kuruluşlarla ilgili bakanlarım bir araya gelecek ve bunlarla müşterek olarak yola çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz. Ne demek bu? Nerede bir mahalle arasında, şurada burada market varsa onlarla anlaşacağız ve onlarla bu yolculuğu sonuna kadar devam ettireceğiz. Derdimiz vatandaşımıza ucuza ürün, bunu sağlamak."



"2019 bütçesinden de aslan payını eğitime ayırdık"

Milletin karşısına daima yeni projeler ve müjdelerle çıktıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"İşte bugün de insanlarımıza yeni bir müjde veriyoruz. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımız bizim göz bebeğimizdir. Onların en güzel şekilde yetişmesi, kendilerini geliştirmesi, meslek sahibi olabilmeleri için eğitim öğretime daima öncelik verdik. Her sene olduğu gibi 2019 bütçesinden de aslan payını eğitime ayırdık. 100 günlük eylem planına aldığımız 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yapmıştık. İnşallah şimdi buna yenilerini ekliyoruz. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz. Atamayla ilgili takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayınlandı. Böylece 2019 senesi içinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."



Erdoğan, vatandaşları Cumhur İttifakı'nda birleşmeye davet ederek, "Şimdi Enver kardeşimle Mehmet Bey kardeşim el ele vermek suretiyle Cumhurbaşkanı olarak, ben de yanlarında olarak, Etimesgut'ta yeni bir süreci daha farklı bir şekilde devam ettireceğiz. İnşallah daha güçlü bir geleceğe yol alıyoruz. Sizlerden her iki başkan adayımıza da çok güçlü destek vermenizi istiyorum. Bir konsolidasyon yani AK Parti'liler kendi arasında bölünmemeli, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim kendi arasında asla bölünmemeli ve AK Parti, MHP el ele vermek suretiyle burada bir konsolidasyon, bir birleşme meydana getirmeli ki karşımızdakiler güç bulmasın ve sandıkta da gereken dersi alsın." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, alandaki vatandaşlara "31 Martta Cumhur İttifakı'na destek veriyor muyuz? Büyükşehir Mehmet Özhaseki, Burada Enver Demirel kardeşime sahip çıkıyor muyuz?" diye sordu, 31 Mart akşamı Etimesgut'tan büyük bir müjdeyi alacaklarına olan inancını dile getirdi.



"Cumhur İttifakı pazara kadar değil mezara kadar olmalı." diyen Erdoğan, yollarının ve bahtlarının açık olması temennisinde bulundu.



Notlar

Mitingde, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile MHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve her iki partinin ilçe başkanları birer konuşma yaptı.



Mehmet Özhaseki, 21 yıl büyükşehir belediye başkanlığı yaptığını, daha sonra bakanlık görevi yürüttüğünü söyledi.



25 yıldır belediye işi, şehircilik ve hizmetle uğraştığını belirten Özhaseki, eser bırakarak, hizmet ederek, dua alarak yoluna devam ettiğini söyledi.



Belediye başkanlığı ve bakanlık dönemindeki çalışmalarını anlatan Özhaseki, "İlk belediye başkanlığına başladığımda şehrin yarısından fazlası gecekondu, altyapı yok, kanalizasyon hiç yok, arıtma tesisi yok. Şehrin ortasından simsiyah sular akıyor. Bazen çocuklar boğuluyor. Belediye borçlu, maaş ödenemiyor. Eylemden eyleme koşan memurlar, işçiler vardı. Hazır parayı alırlar ama işe gelmezler. Allah'a hamdolsun gayret ettim, uğraştım. Gece gündüz demedim didindim, tatil yapmadım. Sonunda geldiğimiz yerde hamdolsun ki Avrupa'nın başkentleriyle yarışan bir şehir bıraktım." dedi.



Enver Demirel de mitingde Etimesgut'a yakışan bir görüntü olduğunu belirterek, "Etimesgut güzel, inşallah çok daha güzel olacak. Ankara güzel, inşallah çok daha güzel olacak." dedi. Demirel, "Bu oluşturulan birliktelik ülkemizin her köşesine, Ankara'mıza, Etimesgut'umuza çok şeyler kazandıracak. Milletimize çok şeyler kazandıracak. Gönlümüz bunu arzu ediyor. Bu yönüyle sayın genel başkanlarımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin hepimiz tek vücut arkasında olarak yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bu birliktelik sonuçta milletimizin ve ülkemizin geleceği adına çok şeyleri bu millete kazandıracaktır." diye konuştu.



Mitingin düzenlendiği Etimesgut Belediyesi'nin önü Türk bayraklarıyla süslendi. Alandaki binalara "Bu yolda umut var biz biliyoruz Recep Tayyip Erdoğan'la yürüyoruz", "Ne güzeldir düşmek senin ardına Etimesgut'tan selam olsun Recep Tayyip Erdoğan'a", "Tebessüm, Bilgi, Tevazu ile Ankara'ya Tecrübe Yakışır" yazılı pankartlarla, üzerinde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin de destekleyeceği MHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in fotoğraflarının bulunduğu ve "Her şey daha da güzel olacak" yazılı pankart asıldı.



Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde AK Parti'nin seçim şarkılarından "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti.



Konuşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın adayları AK Parti'li Özhaseki ve MHP'li Demirel ile alanda bulunanları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlara çay ikram etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından alana inerek vatandaşları selamladı. Erdoğan, daha sonra Etimesgut Belediye binasına geçerek, Demirel'i makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.



Muhabir: Ferdi Türkten, Yıldız Nevin Gündoğmuş