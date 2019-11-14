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Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maç bitiminde A Milli Takımın soyunma odasına inerek, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı.
Genel 14.11.2019, 22:43
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maç bitiminde A Milli Takımın soyunma odasına inerek, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı.
Futbolcuları tek tek tebrik eden, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibini kutlayan Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik etti.
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